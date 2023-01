Le mouvement Marcus Consumer Banking de Goldman Sachs devient coûteux

La combinaison de taux d’intérêt élevés et d’une inflation rapide a particulièrement touché Goldman en raison du ralentissement de ses activités les plus rentables. Dans les ventes et le trading, les revenus de Goldman au dernier trimestre ont diminué environ deux fois plus vite que ceux de ses pairs, selon les estimations du Credit Suisse. Et l’activité de conseil aux entreprises sur les introductions en bourse et les fusions a diminué, étranglant une importante source de revenus pour la banque.

Bien que Goldman ait maintenu sa place parmi ses pairs en tant que leader du conseil aux entreprises en 2022, les revenus mondiaux qu’il a générés grâce aux transactions sont tombés à 4,2 milliards de dollars, contre 4,8 milliards de dollars en 2021 – une année record pour la conclusion de transactions, selon Dealogic. Son activité sur les marchés des capitaux propres a ressenti une piqûre bien plus importante, rapportant 323 millions de dollars aux États-Unis l’année dernière, bien moins que les 2,5 milliards de dollars qu’elle avait rapportés un an plus tôt.

Vendredi, Goldman a révisé ses résultats financiers, remontant à 2020. Pour les neuf premiers mois de 2022, la nouvelle unité, appelée solutions de plate-forme, a perdu 1,2 milliard de dollars, avec plus de la moitié de cette perte au troisième trimestre seulement, a déclaré Goldman dans un dépôt de titres. Ses principales activités commerciales et bancaires ont rapporté près de 12 milliards de dollars, tandis que l’activité de gestion d’actifs a réalisé un bénéfice de 1,3 milliard de dollars.

La banque devrait fournir plus de détails mardi, lorsqu’elle publiera ses résultats du quatrième trimestre. Les analystes prévoient que la banque fera état d’une forte baisse de ses bénéfices trimestriels.

Depuis sa prise de fonction en 2018, M. Solomon, 60 ans, a apporté de nombreux changements. Il a fusionné des fiefs fragmentaires au sein de sa division de gestion d’actifs et éliminé les rivalités désuètes entre différents groupes de banquiers.

Avec le soutien du conseil d’administration de la banque, M. Solomon a affirmé que les changements étaient la seule voie à suivre pour Goldman à une époque où la technologie menace d’affaiblir l’hégémonie du système financier traditionnel.

Sa rémunération semble refléter l’approbation du conseil. Le salaire de M. Solomon est passé à 39,5 millions de dollars en 2021, l’année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles, contre 24,7 millions de dollars en 2019, sa première année complète de travail. Depuis son ascension au poste de directeur général, le cours de l’action Goldman a augmenté de 65 %, bien au-dessus de la moyenne de ses rivaux.