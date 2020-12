Benny Wenda, qui s’est évadé d’une prison indonésienne il y a 18 ans et a plus tard reçu l’asile politique en Grande-Bretagne, s’est déclaré chef du premier gouvernement en exil de Papouasie occidentale le 1er décembre, jour anniversaire de la déclaration d’indépendance. Déjà, un groupe armé en Papouasie occidentale a déclaré qu’il ne reconnaissait pas son autorité.

BANGKOK – Cela fait 59 ans que les séparatistes du territoire indonésien de Papouasie occidentale ont hissé leur drapeau rouge, blanc et bleu et déclaré leur indépendance. La région est en conflit depuis lors.

«Notre nation indépendante a été volée en 1963 par le gouvernement indonésien», a-t-il déclaré par téléphone depuis Oxford. «Nous faisons un pas de plus vers la revendication de nos droits juridiques et moraux.»

Les peuples autochtones sous pression.

Le conflit en cours en Papouasie occidentale a été largement ignoré par le monde extérieur. Ces dernières années, le gouvernement a un accès limité aux journalistes, chercheurs et responsables des droits des Nations Unies étrangers.

La Papouasie occidentale est également l’une des régions les plus isolées et les moins développées du monde. Abritant environ quatre millions d’habitants, elle occupe la moitié ouest de la Nouvelle-Guinée – la deuxième plus grande île du monde après le Groenland – et est divisée en deux grandes provinces, nommées de manière confuse la Papouasie et la Papouasie occidentale. La moitié orientale de l’île est occupée par la nation de Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Les habitants de la Papouasie occidentale sont divisés en plus de 250 tribus avec plus de 400 langues. Les données démographiques sont rares, mais un afflux constant de migrants en provenance d’autres îles signifie que les Papous indigènes sont probablement maintenant plus nombreux.

Les Papous indigènes ont la peau foncée et les cheveux bouclés et sont régulièrement confrontés au racisme et à la discrimination. Des affrontements violents ont éclaté l’année dernière après que des rapports aient été signalés selon lesquels la police aurait insulté des étudiants avec des insultes racistes.

Le commerce dans les villes et les villages est dominé par les non-Papous tandis que de nombreux Papous indigènes vivent dans les hautes terres de la région, où de nombreux villages ne sont accessibles qu’à pied. Les peuples autochtones ont une espérance de vie parmi les plus basses du pays et la mortalité infantile est élevée.

M. Mahfud, le ministre des affaires de sécurité, a reconnu que le gouvernement n’avait pas fait assez pour aider les autochtones papous et que des fonctionnaires locaux corrompus avaient siphonné l’argent destiné aux communautés autochtones.

«Nous avons préparé un décret présidentiel qui est actuellement à l’étude afin que le développement en Papouasie puisse vraiment être ressenti par la population», a-t-il déclaré. «Le budget de la Papouasie est énorme, mais il est corrompu par les élites là-bas, donc il n’atteint pas le peuple.»