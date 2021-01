L’étudiante Seif Bedour voulait soutenir son amie, témoin dans une affaire de viol très médiatisée, en l’accompagnant dans un poste de police du Caire lorsqu’elle a été amenée par des policiers le 28 août après avoir proposé de témoigner au nom de la victime, a déclaré sa sœur. .

À la gare, Bedour a été détenu et a été incarcéré pendant quatre mois pour des raisons de moralité, selon des proches et des militants, même si le jeune de 14 ans n’avait aucun lien avec le viol présumé et n’était pas sur les lieux lorsqu’il s’est produit à Le Fairmont Nile City Hotel du Caire en 2014.

Trois sources proches de Bedour ont déclaré qu’il était accusé de toxicomanie et de débauche. Son avocat n’a pas pu être joint pour commenter. Le ministère public n’était pas disponible pour commenter et le centre de presse de l’État n’a pas répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Outre Bedour, deux autres personnes qui s’étaient manifestées pour témoigner en faveur de la victime de viol – l’organisateur du parti Ahmed Ganzoury et Nazly Karim, ex-épouse de l’un des accusés dans l’affaire de viol – ont également été arrêtés et sont détenus en prison pour les mêmes accusations de drogue et de débauche, ont déclaré des sources proches d’eux. Leur avocat n’a pas pu être joint.

Trois autres témoins qui souhaitaient également témoigner en soutien à la victime, dont l’ami de Bedour, ont été libérés après avoir également été arrêtés.

L’affaire contre Bedour et les témoins coïncide avec celle des personnes soupçonnées d’avoir commis le viol.

Sur neuf hommes accusés de viol, cinq sont en état d’arrestation et quatre sont à l’extérieur du pays.

Certains militants des droits humains affirment que les arrestations des témoins font partie d’une tendance des autorités à donner la priorité à la moralité sociale traditionnelle au détriment des droits des femmes.

Ils affirment que les autorités tentent de contrer un mouvement croissant contre la dénonciation des abus sexuels en Égypte qui a établi des comparaisons avec la campagne internationale «#MeToo» et a aidé à encourager des témoins à témoigner sur le viol présumé au Fairmont en avril 2014.

FÊTE SUR LE TOIT

Dans l’affaire Fairmont, une soirée sur le toit a eu lieu à l’hôtel et plus tard dans la soirée, une femme aurait été violée en groupe lors d’une soirée après la fête.

Encouragée par le mouvement #MeToo, la victime présumée de Fairmont a publié un compte anonyme en ligne avant de déposer une plainte officielle en juillet disant qu’elle avait été droguée et violée en groupe.

Dans un communiqué du 31 août, les procureurs égyptiens ont déclaré que Bedour, maintenant âgé de 21 ans, et les cinq témoins étaient interrogés dans le cadre d ‘«enquêtes en cours» dans l’affaire Fairmont, sans préciser les charges.

Ils ont dit que Bedour et les témoins avaient été testés pour l’usage de drogue, et que deux avaient été soumis à des «tests médicaux». Dans un rapport publié en septembre, Human Rights Watch (HRW), basé aux États-Unis, a déclaré que les tests étaient des examens anaux.

La famille et les amis ont plaidé pour la libération de Bedour et des deux témoins toujours détenus, affirmant qu’ils n’avaient rien fait de mal.

« Nos vies ont complètement bouleversé », a déclaré la sœur de Bedour, Nivan Bedour. La prochaine audience des détenus aura lieu le 2 janvier, date à laquelle ils pourraient être libérés ou placés en détention.

Ganzoury a coopéré avec les procureurs et partagé des détails sur la fête qu’il a dit avoir organisée au Fairmont le soir du viol présumé, qui s’est produit lors d’une after-party plus tard dans la nuit qu’il n’a pas organisée, selon un de ses amis. et une source proche de la victime.

Karim, l’ex-épouse de l’un des accusés de viol, a été présentée à tort comme la victime du viol lors d’une campagne de dénigrement anonyme sur le Web, a déclaré sa famille. Reuters a également vu ce matériel.

Plusieurs amis et militants affirment que l’état mental de Karim s’est détérioré en prison.

Sa mère, l’actrice Noha al-Amrousy, a écrit sur la page Facebook Free Nazly: «Nazly est passée d’une fille courageuse qui ne renoncerait jamais à dire la vérité à une fille lâche et effrayée … C’est ce que vous voulez cette génération être comme? Les faire taire pour qu’ils ne disent pas la vérité?