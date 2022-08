Le mouvement du Jihad islamique blâme Israël pour les récents combats de violence alors que Gaza fait ses premiers pas vers la normalité | Nouvelles du monde

La population de Gaza fait ses premiers pas timides vers la normalité après trois jours de violence sur le territoire.

Le dernier épisode a commencé vendredi dernier lorsqu’Israël a lancé ce qu’il a décrit comme un attaque préventive contre le mouvement du Jihad islamiquele deuxième groupe militant de la bande de Gaza.

Deux de ses commandants ont été tués dans ce qui est considéré comme une organisation d’importance critique – mais mal connue – et nous avons passé plusieurs jours à essayer d’entrer en contact avec ses dirigeants.

Finalement, nous avons reçu l’appel et avons été dirigés vers un endroit quelconque près de la mer.

Pourquoi combattre un adversaire disproportionnellement plus fort, nous sommes-nous demandé? Quand la violence cesserait-elle ? Ces questions et bien d’autres me sont venues à l’esprit.

Nous avons été accueillis par Khalid al Batsh, qui s’occupe des relations internationales du mouvement.

J’ai demandé qui était responsable des récents combats.

Il a déclaré : « Les occupants israéliens sont responsables. Vous pouvez le voir, en assassinant et en tuant notre peuple palestinien. Leur agression a été responsable de l’escalade (de la violence).

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





3:25

Sky News a vu des preuves du coût humain des frappes aériennes israéliennes sur Gaza qui ont tué plus de 40 personnes.



« Israël est un État puissant »

Les Israéliens ont décrit leur opération militaire, “Breaking Dawn”, comme un succès exceptionnel, affirmant avoir décimé la haute direction du groupe.

Mais M. al Batsh dit que ce n’est pas un combat loyal.

Il a déclaré : “Nous n’avons jamais prétendu que nous étions plus puissants qu’Israël. Nous disons qu’Israël est un État très puissant, un État nucléaire et nous résistons en tant que peuple non armé. Nous résistons à l’occupation avec les outils dont nous disposons.”

Le Jihad islamique n’est pas désarmé. Ils ont lancé plus de 1 000 roquettes sur leurs voisins. Mais Israël affirme que bon nombre de leurs armes ont mal fonctionné, explosant et causant des pertes importantes à Gaza.

M. al Batch a offert cette réponse furieuse : “Ce sont des mots inexacts, des mensonges, ils font couler le sang d’innocents et accusent les autres. Qui a tué le peuple ? C’est Israël.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:56

Comment fonctionne le dôme de fer ?



“Israël ne lui donnera pas un État palestinien”

J’ai demandé au porte-parole du mouvement si l’organisation envisageait une approche différente, plus consensuelle.

M. al Batsh l’a écarté, se moquant du président de l’Autorité nationale palestinienne, Mahmoud Abbas, pour avoir perdu son temps à négocier avec Israël.

M. Abbas dirige le parti rival du Fatah qui contrôle la Cisjordanie occupée.

“Il doit y avoir un meilleur moyen, vous pourriez avoir des discussions, construire des ponts, vous pourriez reconnaître l’existence d’Israël ?” Je suggère.

“Il n’y a personne dans le monde entier qui aime et soutient la paix comme M. Abbas, mais Israël ne lui donnera pas un État palestinien.

“Ils le rendent faible et ils prennent la terre de Cisjordanie lentement, lentement et y établissent un État pour les colons. Un autre État pour les colons en Cisjordanie et Abbas n’a rien.”

Lire la suite:

Une sorte de paix revient à la frontière déchirée par la guerre

Maintien du cessez-le-feu entre Israël et le Jihad islamique palestinien

“Alors le mouvement Jihad islamique, il va se battre ?” J’ai demandé.

“L’accepteriez-vous si la Russie occupait Londres ? Pourquoi acceptons-nous l’occupation de la Palestine ? Nous restons les esclaves des occupants. C’est injuste. L’absence de justice internationale conduira à davantage d’effusions de sang.”

Tous les Gazaouis savent que la violence reviendra, et il est clair que certains se préparent.