Le mouvement d’interdiction des livres a une nouvelle tactique effrayante : harceler les enseignants sur les réseaux sociaux

“C’est un mouvement qui s’est formé en ligne, donc ce n’est pas tant que ces militants se déplacent en ligne mais qu’ils déplacent la cible des écoles vers les enseignants et les bibliothécaires”, a déclaré Friedman. “Et ça ne va pas s’arrêter là.”

Vera a vu l’impact de cette première main. Dans la semaine qui a suivi l’événement du livre de la fierté, dit-elle, elle a été bombardée de messages menaçants sur Facebook et d’appels téléphoniques. Dans un effort pour se protéger, elle porte maintenant Mace et a installé des caméras de sécurité à domicile.

D’autres groupes conservateurs suivent également les comptes des enseignants sur les réseaux sociaux. Moms for Liberty et son groupe dérivé, Moms for Libraries, se sont engagés dans ce type de suivi et ont également commencé distribuer des « livres libertaires » avec la maison d’édition conservatrice Brave Books, qui prétend « donner aux jeunes de cette génération des valeurs conservatrices » tout en « glorifiant le Seigneur dans tout ce que nous faisons ».

Le Leadership Institute est un autre groupe conservateur qui a justifié cette tactique. “Quiconque se lance dans le discours public en utilisant les médias sociaux présente ses opinions personnelles ou politiques à la vue de tous”, a déclaré Matthew Hurtt, directeur des relations avec les diplômés du Leadership Institute, dans un e-mail. “Si les enseignants, les administrateurs et les élus adoptent des opinions répréhensibles sur les réseaux sociaux, il y a de fortes chances qu’ils adoptent ces opinions en classe ou lors des réunions du conseil scolaire.”