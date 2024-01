Le Mouvement des pays non alignés qualifie d’illégale la guerre menée par Israël à Gaza et condamne les attaques contre les Palestiniens

KAMPALA, Ouganda (AP) — Les chefs d’État du Mouvement des pays non alignés ont qualifié samedi d’« illégale » la campagne militaire israélienne dans la bande de Gaza et ont fermement condamné les attaques aveugles contre les civils palestiniens, les infrastructures civiles et le déplacement forcé de la population palestinienne.

Tout en appelant à un cessez-le-feu désespérément nécessaire pour que l’aide humanitaire puisse accéder à la bande de Gaza, le mouvement a appelé dans une déclaration commune à une solution à deux États, sur la base des frontières d’avant 1967, lorsqu’Israël s’est emparé de Gaza, de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est. dans une brève guerre avec les États arabes voisins.

Le groupe a également réitéré son soutien à l’admission d’un État palestinien comme membre des Nations Unies afin de prendre la place qui lui revient au sein de la communauté des nations.

Le Mouvement des non-alignés, formé lors de l’effondrement des systèmes coloniaux et au plus fort de la guerre froide, a joué un rôle clé dans les processus de décolonisation, selon son site Internet. Les pays membres aspirent à ne pas être formellement alignés avec ou contre un bloc de grande puissance.

Quatre-vingt-dix représentants, dont 30 chefs d’État, des 120 pays membres du MNA ont pris part à la conférence d’une semaine dans la capitale ougandaise, Kampala. Elle a culminé avec un sommet des chefs d’État vendredi et samedi.

Ministère de la Santé de Gaza dit que plus de 24 400 Palestiniens sont morts dans la guerre actuelle, et les Nations Unies affirment un quart des 2,3 millions de personnes piégés à Gaza meurent de faim. En Israël, environ 1 200 personnes ont été tuées lors des Attaque du 7 octobre par le Hamas qui a déclenché la guerre et vu quelque 250 personnes prises en otage par des militants.

Le communiqué du MNA indique que ses membres sont très préoccupés par la détérioration continue de la situation sur le terrain et par la crise humanitaire. Il a condamné la poursuite des activités de construction et d’expansion de colonies par Israël dans les territoires palestiniens, ainsi que sur le plateau du Golan syrien occupé par Israël.

Le groupe a attiré l’attention de la communauté internationale, en particulier du Conseil de sécurité de l’ONU.

« À cette fin, il est grand temps de mettre fin à cette occupation odieuse, qui continue d’être imposée en violation flagrante du droit international, et de garantir la mise en œuvre des innombrables résolutions pertinentes de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité », indique le communiqué.

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a déclaré lors du sommet que le refus d’accepter la solution à deux États pour les Israéliens et les Palestiniens, ainsi que le déni du droit à un État pour le peuple palestinien, étaient inacceptables.

Il a soutenu la position du Mouvement des pays non alignés appelant à une réforme du Conseil de sécurité.

« Votre Mouvement souligne depuis longtemps les lacunes systémiques du Conseil et la nécessité de réformes pour le rendre véritablement efficace et représentatif. Comment pouvons-nous accepter que le continent africain manque encore d’un seul membre permanent ? Il a demandé.

Guterres a déclaré que le meurtre de 152 membres du personnel de l’ONU à Gaza était décourageant, ajoutant que l’attaque du Hamas contre Israël et la destruction de Gaza par l’armée israélienne en 110 jours étaient totalement sans précédent au cours de son mandat de secrétaire général de l’ONU.