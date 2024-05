Le mouvement de sécession progresse dans un État américain — RT World News

Un autre comté de l’Oregon a voté pour se séparer et faire partie de l’Idaho voisin.

Les habitants du comté de Crook, dans l’Oregon, ont voté en faveur d’un mouvement sécessionniste qui diviserait la majeure partie du territoire de l’État contrôlé par les démocrates et l’intégrerait à l’Idaho voisin.

Les électeurs ont approuvé la mesure de vote à 53,4% majorité mardi, à la suite de leurs voisins de 12 autres comtés de l’est de l’Oregon qui cherchaient à se séparer de leur État. Le résultat n’est pas contraignant, mais il marque une déclaration du sentiment des électeurs à l’égard du soi-disant mouvement du Grand Idaho.

« Les électeurs de l’est de l’Oregon ont exprimé haut et fort leur désir de voir les négociations frontalières avancer. » dit Matt McCawdirecteur exécutif du mouvement sécessionniste. « Avec ce dernier résultat dans le comté de Crook, il n’y a plus d’excuse pour que le corps législatif et le gouverneur continuent d’ignorer les souhaits de la population. »

Le mouvement du Grand Idaho a débuté en 2020, reflétant un fossé croissant entre les habitants largement conservateurs de l’est de l’Oregon et les villes plus peuplées de la partie ouest de l’État. Comme dans des États comme New York, l’Illinois et le Minnesota, la gouvernance de l’Oregon est dictée par des villes contrôlées par les démocrates, qui disposent de plus de voix que les régions peu peuplées qui favorisent les républicains.















Par exemple, la gouverneure de New York, Kathy Hochul, a remporté les élections de 2022 dans son État en recueillant environ 80 % des voix à Manhattan et dans le Bronx, alors même que son rival républicain dominait dans 49 des 60 autres districts. Les 13 comtés de l’Oregon qui ont voté pour rejoindre l’Idaho couvrent environ les deux tiers de la superficie de leur État, mais ne représentent qu’environ 10 % de sa population.

La sécession proposée déplacerait la frontière de l’Idaho d’environ 200 milles vers l’ouest. Pour entrer en vigueur, il faudrait l’approbation des législateurs des États de l’Oregon et de l’Idaho, ainsi que du Congrès américain.

Les partisans du mouvement ont fait valoir que se séparer de l’ouest de l’Oregon résoudrait le fossé culturel de l’État en redessinant « dépassé » frontières créées il y a 163 ans. « Déplacer la frontière entre l’Oregon et l’Idaho pour obtenir un meilleur gouvernement dans l’est de l’Oregon est une idée qui attire l’attention des gens du monde entier qui recherchent des solutions pacifiques à nos problèmes », l’organisation du Grand Idaho a déclaré dans un déclaration.

Portland, qui représente environ 15 % de la population de l’Oregon, est l’une des villes les plus d’extrême gauche du pays et a été un foyer de radicalisme anarchiste. La ville a été en proie à plus de 100 nuits consécutives d’émeutes Black Lives Matter et Antifa en 2020 et 2021.