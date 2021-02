Le mouvement de protestation pro-démocratie du Myanmar se renforce

Les manifestants se massent autour des véhicules alors qu’ils bloquent les routes lors d’une manifestation contre le coup d’État militaire à Yangon, au Myanmar, le 22 février 2021. | Ye Aung Thu / AFP via Getty Images

Lundi, le pays a connu l’un des plus grands soulèvements à ce jour contre le coup d’État militaire du 1er février.

Le Myanmar a connu ses plus grandes manifestations dans tout le pays depuis le coup d’État militaire du début du mois, avec des centaines de milliers de personnes manifestant dans les rues et des entreprises fermées à travers le pays.

Les manifestations de lundi sont les dernières d’une campagne de désobéissance civile de près d’un mois qui a éclaté en réponse à la prise de contrôle du 1er février par l’armée birmane qui a vu les dirigeants civils du pays arrêtés et a mis fin à l’expérience de dix ans de gouvernance quasi démocratique.

Depuis lors, des manifestations de masse ont eu lieu dans tout le pays et des citoyens se sont livrés à des actes de résistance, allant de traverser les voies ferrées d’une gare de Mandalay, la deuxième plus grande ville du Myanmar, aux arrêts de travail qui menacent désormais l’économie du Myanmar.

Les manifestations de masse sont dans tout le pays #Myanmar aujourd’hui https://t.co/Nlf3j4AVIx – Nicola Smith (@niccijsmith) 22 février 2021

Les manifestations de lundi – que certains appellent les cinq deux, ou le «soulèvement de 22222» – ont vu des centaines de milliers de manifestants descendre dans les rues des villes du Myanmar; les magasins, les banques et les chaînes de restauration rapide ferment par solidarité. Les manifestants ont choisi la date parce qu’elle fait écho aux manifestations du 8 août 1988 (8/8/88) contre le régime militaire, que l’armée a réprimé dans une répression sanglante.

L’action de lundi s’est poursuivie malgré les menaces de l’armée selon lesquelles la résistance de masse conduirait à «une voie de confrontation où [people] subira la perte de la vie. »

Dans des villes comme Yangon, les autorités ont érigé des barricades et garé des véhicules blindés pour tenter de bloquer les rassemblements de masse, mais les manifestants n’ont pas été découragés. Les manifestations ont été en grande partie pacifiques, bien qu’il y ait eu des rapports sporadiques de violence et arrestations, en particulier dans la capitale de Naypyidaw.

Mais au moins trois personnes sont mortes lors d’affrontements avec la police depuis le début des manifestations, dont deux manifestants qui ont été tués à Mandalay lorsque la police a tiré à balles réelles et en caoutchouc sur une foule de grévistes. La première manifestante à mourir – une femme de 20 ans qui a été touchée par une balle lors d’une manifestation de Naypyidaw – a contribué à galvaniser le mouvement, malgré les craintes d’une répression encore plus agressive de la part des dirigeants militaires.

La junte militaire continue d’imposer des pannes d’Internet et des communications, une tentative pour empêcher les gens de s’organiser. Les militants craignent également que les coupures de courant ne permettent aux autorités de tenter d’arrêter des manifestants et d’autres organisateurs politiques. Selon l’Association d’assistance aux prisonniers politiques (Birmanie), une organisation de défense des droits humains basée en Thaïlande, 684 personnes ont été arrêtées, inculpées ou condamnées depuis le coup d’État du 1er février, et 637 personnes sont toujours en détention ou font face à des mandats d’arrêt en suspens.

Les manifestants sont la preuve que le coup d’État au Myanmar ne se déroule pas comme prévu

Les manifestants réclament la fin de la junte militaire et la restauration du gouvernement civil démocratiquement élu, dirigé par Aung San Suu Kyi. Suu Kyi et son parti, la Ligue nationale pour la démocratie, ont remporté massivement les élections de novembre.

Mais juste au moment où le nouveau gouvernement devait être assermenté, l’armée a intercédé et a insisté sur le fait que les résultats des élections étaient invalides en raison de la fraude électorale généralisée. Ni la commission électorale de l’Union du pays ni les observateurs internationaux n’ont trouvé de preuves d’irrégularités généralisées qui auraient changé le résultat du vote. Pourtant, l’armée a affirmé qu’elle conserverait le contrôle jusqu’à ce qu’elle puisse organiser de nouvelles élections dans un an.

L’armée a conservé un certain contrôle même après que le pays a entrepris des réformes démocratiques il y a une dizaine d’années, mais le coup d’État de février a supprimé même un gouvernement démocratique nominal. L’évincé Suu Kyi a été arrêté et finalement accusé d’avoir importé des talkies-walkies illégaux. Une autre accusation – celle de rencontrer une grande foule au mépris des mesures de santé publique de Covid-19 – a été annoncée la semaine dernière alors que le procès du dirigeant commençait en secret.

Mais les civils du Myanmar ont fait face aux actions de l’armée avec une résistance soutenue, venant d’un large éventail de Birmans, notamment des étudiants, des enseignants, des médecins, des banquiers et des ouvriers. Des membres des groupes minoritaires ethniques et religieux persécutés au Myanmar – qui faisaient toujours l’objet de répression sous la direction de Suu Kyi – se sont également joints aux soulèvements.

Les manifestants ont également appelé à la répression militaire des Rohingyas et d’autres groupes minoritaires avec des pancartes pendant les manifestations, une remarquable démonstration de solidarité.

Les manifestants tiennent une affiche mentionnant «nous avons profondément excusé tous les Kachin aux Rohingyas qui sont sous oppression» lors de la manifestation au Myanmar. crédit: Message Facebook de Khin Zaw Myint. #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/xmtoiFbHIm – Wa Lone (@ walone4) 22 février 2021

Les militants à l’intérieur et à l’extérieur du Myanmar continuent de craindre que l’armée perde patience et essaie de manière décisive de réprimer le mouvement; dans le même temps, la résistance pro-démocratie se renforce malgré les avertissements de la junte et les tentatives de couper les communications.

La communauté internationale a également condamné le coup d’État au Myanmar. L’administration Biden sanctionne les militaires qui ont orchestré le coup d’État, les empêchant d’accéder à environ 1 milliard de dollars aux États-Unis. Il représente l’un des premiers tests internationaux pour la Maison Blanche, bien que ses options soient limitées quant à la pression qu’elle peut exercer sur le Myanmar. Pourtant, l’administration a clairement indiqué qu’elle surveillait de près l’évolution des soulèvements.

«Les États-Unis continueront de prendre des mesures fermes contre ceux qui commettent des violences contre le peuple birman alors qu’ils exigent le rétablissement de leur gouvernement démocratiquement élu», Le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré dans un communiqué Dimanche soir. «Nous sommes aux côtés du peuple birman.»