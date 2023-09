Le mouvement de Dieu chez Texas A&M ne montre « aucun signe de ralentissement » – Des centaines de personnes baptisées à Corpus Christi

Un jeune pasteur du Texas affirme qu’une vague de réveil a lieu parmi les étudiants de Texas A&M Corpus Christi et qu’elle ne montre « aucun signe de ralentissement », car des centaines de personnes ont déjà donné leur vie à Jésus et d’autres se font baptiser d’eau presque quotidiennement.

Tarik Whitmore, le pasteur des jeunes adultes de l’église New Life à Corpus Christi, au Texas, a déclaré à CBN News qu’il observait un mouvement parmi les étudiants qui étaient sauvés et qui proclamaient ensuite avec audace la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ auprès du corps étudiant.

Le résultat est un campus en train d’être transformé pour Jésus – et cela se produit rapidement.

« Au printemps 22, nous avons commencé à voir des gens prêcher dans leurs petits groupes – les gens invitaient leurs amis qui ne connaissent pas le Seigneur dans leurs petits groupes. Et au lieu que le petit groupe soit une étude biblique, ils demandaient à quelqu’un de recevoir et à chaque fois que cela arrivait, un ou deux enfants donnaient leur vie au Seigneur », a-t-il déclaré.

Whitmore dit que pendant tout ce semestre de printemps, il ouvrait l’église tard dans la nuit pour baptiser les étudiants.

« Je n’ai rien fait ni exercé de ministère d’aucune façon. Je suis juste le gars qui a les clés à ce moment-là », a-t-il partagé.

L’ancien élève de Texas A&M Corpus Christi affirme que depuis plus d’un an, les étudiants viennent presque chaque semaine se faire baptiser.

Comme l’a rapporté CBN News, à un moment donné, Michael Fehlauer, le pasteur principal de la New Life Church, a publié sur les réseaux sociaux des vidéos montrant des étudiants baptisant leurs amis dans une fontaine publique du Texas A&M Corpus Christi.

Whitmore dit que beaucoup de ces jeunes adultes voient leur vie « radicalement changée » et partagent simplement avec leurs amis ce que Dieu a fait.



« Nous voyons ces gens se repentir de leurs compromis et prendre la décision de faire une déclaration publique : ‘Non, je veux donner toute ma vie à Jésus à partir d’aujourd’hui.’ Et puis on les voit radicalement transformés sous nos yeux où leur mode de vie est radicalement différent [and] [they have] l’audace de prêcher l’Évangile à leurs amis comme jamais auparavant », a déclaré Whitmore.

Le jeune pasteur adulte croit que le changement de cœur est authentique et déclare : « La culture de la sainteté a été vraiment remarquable parmi ces jeunes. Ils vivent dans la pureté et la droiture, même dans cette université laïque. »

Et cela déclenche un puissant mouvement spirituel sur le campus.

En août, Life Church a organisé sa sensibilisation annuelle à l’école et environ 1 000 étudiants se sont présentés pour prier, adorer et en apprendre davantage sur Jésus.

Environ 124 de ces étudiants ont répondu à l’appel au salut et ont décidé de se faire baptiser d’eau.

« Littéralement, nous avons prêché le message, puis pendant une heure et demie, nous avons simplement fait jouer l’équipe de louange parce que nous passions tout notre temps à baptiser les gens », se souvient Whitmore.

Whitmore dit que les étudiants se rassemblent dans des résidences universitaires, des appartements et des maisons pour parler de Jésus.

« Nous avons organisé environ 21 réunions en petits groupes [and] groupes de vie de jeunes adultes. Et je pense que le plus petit compte 20 personnes et le plus grand, 90 personnes. Donc plus de 400 [people] dans ces rassemblements en petits groupes depuis la Fête du Travail », a-t-il déclaré à CBN News. « Les gens invitent leurs amis et disent : ‘Quelque chose se passe.’ Vous devez venir voir.' »

Whitmore a également déclaré avoir assisté à 21 baptêmes supplémentaires depuis la fête du Travail.

« Les chefs de petits groupes vont littéralement acheter des auges pour chevaux parce qu’il n’est plus possible de me contacter pour déverrouiller l’église, car cela se produit trop fréquemment entre plusieurs groupes, par nuit maintenant », a-t-il déclaré.

« Cela ne montre aucun signe de ralentissement », a-t-il ajouté.

Whitmore dit que 240 personnes se sont présentées à un rassemblement à Life Church jeudi soir et que cinq étudiants ont été baptisés.

« Cela continue d’arriver », a-t-il partagé.

« J’hésite beaucoup à utiliser le mot renaissance, mais j’en suis au point où je ne sais pas comment l’appeler autrement, surtout à la lumière de ce qui se passe dans notre pays sur plusieurs autres campus universitaires. C’est vraiment le cas. on dirait qu’un mouvement de Dieu à l’échelle nationale est en train de se produire et que nous pouvons simplement en faire partie.

Whitmore a déclaré à CBN News que lui et les dirigeants de Life Church priaient pour qu’un mouvement éclate sur le campus de l’école depuis 2015, mais il ne s’attribue pas le mérite de ce qui se passe car il sait que c’est l’œuvre du Saint-Esprit. .

« Le gros du travail se fait dans la prière », a-t-il expliqué.

« L’une des choses pour lesquelles nous avons prié était que le Seigneur nous donne 10 pour cent de cette université… [or] une dîme de cette université. Et l’année dernière, voir 10 pour cent de l’université être touchée par ce que Dieu a fait aux jeunes à travers notre église… est vraiment époustouflant. C’était bouleversant », a-t-il exprimé.

Whitmore dit que la génération Z n’est pas intéressée par un christianisme « agréable au goût » ou « pertinent sur le plan culturel », mais qu’elle cherche plutôt des réponses.

« Je pense qu’il y a un changement et je pense qu’il y a une augmentation de la faim et je pense que ce que nous avons vu, c’est que les gens sont attirés par une expression authentique du christianisme biblique. Il y a une expression de pouvoir qui a été incroyablement attirante pour les enfants de de tous horizons », a-t-il expliqué. « Je pense que la génération Z a soif de quelque chose de réel et d’authentique, quel que soit le package dans lequel il se présente. »

Whitmore a ajouté : « Plus nous avons été simples et sans vergogne en matière d’adoration, de prédication de l’Évangile, de prière et d’imposition des mains, plus nous avons vu notre influence augmenter, et cela me dit qu’il y a une véritable soif de quelque chose d’authentique. »

