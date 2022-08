Le mouvement de convoi du Canada a agité le drapeau néerlandais. Puis les théories du complot ont tourbillonné sur les engrais et les insectes

Au cours de l’été, les partisans du mouvement Freedom Convoy ont continué à organiser des manifestations anti-mandat à travers le pays, attirant de quelques dizaines à plusieurs centaines de personnes dans des endroits comme Sudbury, Ont., Acheson, Alta., et Regina.

Comme les manifestations à Ottawa l’hiver dernier, ces petites manifestations comportaient de gros camions, des camionnettes et des klaxons – bien qu’elles aient eu tendance à ne durer que quelques heures et à se limiter à des parkings ou à des convois lents sur les autoroutes.

Mais ils comportaient également un nouveau symbole – et peut-être surprenant – : le drapeau des Pays-Bas était agité aux côtés des bannières plus familières de la feuille d’érable et de F–k Trudeau.

Le drapeau rouge, blanc et bleu est censé être une manifestation de solidarité avec les agriculteurs néerlandais qui protestent contre les efforts de leur gouvernement pour réduire de moitié les émissions liées aux engrais azotés d’ici la fin de la décennie.

L’opposition à la politique aux Pays-Bas a été féroce et désordonnée. C’est l’un des pays les plus intensivement cultivés au monde et les changements proposés signifieraient d’énormes réductions des terres agricoles et du bétail.

Ces derniers mois, les agriculteurs du pays ont bloqué les centres de distribution alimentaire, incendié des balles de foin et répandu du fumier sur les routes principales.

Les agriculteurs participent à un blocus de l’autoroute A67, près d’Eindhoven, aux Pays-Bas, le 4 juillet pour protester contre les plans du gouvernement qui pourraient les obliger à utiliser moins d’engrais et à réduire le bétail. (Rob Engelaar/ANP/AFP via Getty Images)

Au Canada, de nombreux membres du mouvement des convois voient les agriculteurs néerlandais comme des alliés dans une lutte mondiale contre un éventail de politiques qu’ils maintiennent trop progressistes, comme les mandats de santé publique ou les objectifs d’émissions.

“L’extrême droite veut y voir un mouvement transnational”, a déclaré Bàrbara Molas, chercheuse au Centre international de lutte contre le terrorisme (ICCT) à La Haye.

Alors que le mouvement des convois organisait des rassemblements de solidarité pour les agriculteurs néerlandais en juillet, ses dirigeants ont averti que les agriculteurs canadiens se retrouveraient bientôt dans une position similaire.

“La raison pour laquelle nous sommes solidaires avec [the Dutch farmers] est parce que ces politiques arrivent également au Canada », a déclaré Jerome O’Sullivan, le fondateur du groupe Freedom Fighters Canada, lors d’un podcast le mois dernier.

Mais l’adhésion du mouvement des convois à la cause des agriculteurs néerlandais a été alimentée par la désinformation et des tentatives délibérées de semer la confusion sur les politiques gouvernementales au Canada et aux Pays-Bas.

Cela menace également d’éclipser les préoccupations légitimes des agriculteurs canadiens quant à la façon de cultiver des aliments tout en luttant contre les changements climatiques.

Il y a une distinction, a déclaré Molas, entre “ce que les agriculteurs pourraient réellement penser et ce que l’extrême droite veut que les gens voient des agriculteurs”.

Comment les théories du complot se sont généralisées

Les agriculteurs néerlandais protestent depuis que des décisions de justice en 2018 et 2019 ont forcé le pays à réduire drastiquement ses niveaux d’émissions d’azote, qui à l’époque dépassaient les engagements pris dans le cadre des accords internationaux sur le changement climatique.

Lorsque les agriculteurs ont intensifié leurs tactiques à la fin juin, des militants affiliés au convoi au Canada ont fait remarquer les similitudes avec leur propre mouvement, suscitant finalement l’intérêt pour les efforts d’Ottawa pour réduire les émissions d’engrais ici.

“Nous sommes fiers d’être aux côtés des agriculteurs néerlandais dans la lutte continue contre les excès du gouvernement et l’élite mondialiste. Bienvenue dans la révolution”, a déclaré un message Facebook de Live from the Shed, une webdiffusion consacrée au mouvement des convois canadiens.

Des militants affiliés au mouvement Freedom Convoy se rassemblent dans un stationnement d’Ottawa le 23 juillet, avant de se rendre à l’ambassade des Pays-Bas à Ottawa pour manifester en faveur des agriculteurs néerlandais. (Patrick Doyle/Reuters)

La publication du 2 juillet a reçu plus de 350 000 vues et a été partagée plus de 16 000 fois, selon l’outil d’analyse de Facebook, CrowdTangle.

Peu de temps après, les médias d’extrême droite au Canada se sont emparés des manifestations néerlandaises pour promouvoir des théories du complot qui ont renforcé les idéologies anti-gouvernementales. Beaucoup de ces sites avaient déjà semé la désinformation sur les problèmes d’approvisionnement alimentaire.

Le Western Standard, une publication conservatrice basée à Calgary, a amplifié début juillet une théorie du complot selon laquelle des incendies étaient délibérément allumés dans des fermes du monde entier pour rendre les populations plus dépendantes des gouvernements.

La colonne, qui a été partagée plus de 450 fois sur Facebook à des comptes totalisant 136 000 abonnés, a suggéré que le complot mondial était la véritable raison de la décision d’Ottawa d’aider à financer une usine de transformation de cricket à London, en Ontario, même si l’installation produit principalement des animaux de compagnie. aliments.

Le 5 juillet, la page Facebook de Cheryl Gallant, une députée conservatrice critiquée par le passé pour avoir diffusé théories du complota posté que “Trudeau veut que nous mangions des grillons” tout en faisant le lien avec une histoire sur la manifestation des agriculteurs néerlandais.

Une publication Facebook de Cheryl Gallant, députée conservatrice de Renfrew–Nipissing–Pembroke. (Facebook)

Dans les jours qui ont suivi, les médias d’extrême droite du Canada ont poussé plus de désinformation auprès de leurs lecteurs.

Rebel News, par exemple, a affirmé que le gouvernement néerlandais avait “soumis aux exigences radicales du Forum économique mondial”, faisant écho à une théorie du complot populaire selon laquelle le groupe de réflexion suisse force secrètement les gouvernements du monde entier à adopter des politiques de gauche.

Une autre publication d’extrême droite, The Counter Signal, a fait circuler les commentaires d’un ancien politicien néerlandais d’extrême droite, qui a faussement affirmé que l’objectif du plan climatique néerlandais était de confisquer les terres des agriculteurs et de les donner ensuite aux immigrants.

Alors que l’intérêt pour les manifestations hollandaises augmentait au Canada, des experts et des politiciens conservateurs ont commencé à suggérer que le gouvernement canadien allait également forcer les agriculteurs à réduire la quantité d’engrais qu’ils utilisent.

Ce n’est pas ce que le gouvernement a dit vouloir faire. Alors qu’Ottawa s’est engagé à réduire de 30 % les émissions provenant des engrais, il s’est également engagé à atteindre cet objectif sans recourir à une réduction obligatoire de l’utilisation d’engrais azotés.

Néanmoins, Brian Lilley du Toronto Sun a écrit dans une chronique largement partagée que le plan, qui n’a pas encore été finalisé, « signifie réduire l’utilisation d’engrais de 30 % ».

Dans un message sur Facebook, Devin Dreeshen, un député conservateur uni de l’Alberta, l’a qualifié d ‘«interdiction de 30% des engrais», tandis que Todd Loewen – un autre député de l’UCP et candidat à la course à la direction du parti – a déclaré qu’il se tenait avec les Néerlandais. agriculteurs parce qu’ils résistaient « exactement aux mêmes politiques éco-radicales » prônées par Ottawa.

Avant juillet, les publications sur Facebook au Canada mentionnant l’expression “interdiction des engrais” n’avaient reçu aucune interaction, selon les statistiques de CrowdTangle.

Au cours de la dernière semaine de juillet, cependant, la phrase a reçu près de 10 000 interactions.

Le canola fleurit dans les champs près de La Salle, au Manitoba, le 28 juillet. Le canola est l’une des cultures qui consomment le plus d’engrais au Canada. (Shannon VanRaes/Reuters)

Farmers Forum, un journal agricole basé en Ontario qui est favorable au mouvement des convois, a interviewé plusieurs agriculteurs plus tôt ce mois-ci au sujet de la perspective d’une interdiction des engrais à la hollandaise au Canada.

Presque tous étaient convaincus qu’une interdiction était en cours et ont cité le Forum économique mondial (WEF) comme raison.

“C’est un peu effrayant, au WEF, ils vous disent exactement ce qu’ils font, et ‘Bang’, six mois plus tard, ça se passe”, a déclaré Andy Senn, un producteur laitier de St-Bernardin, en Ontario, au journal. .

La désinformation a prospéré dans le vide de l’information

Alors que les médias sociaux sont inondés de fausses informations sur la politique agricole du Canada, le gouvernement fédéral sollicite les commentaires des agriculteurs et d’autres acteurs de l’industrie sur la meilleure façon de réduire les émissions d’engrais.

« C’est définitivement un défi pour nous en termes de communication. Nous travaillons fort pour essayer d’utiliser différents moyens de communication », a déclaré la ministre de l’Agriculture, Marie-Claude Bibeau.

L’objectif de réduire les émissions d’engrais de 30 % a été fixé dans le cadre du plan du gouvernement Trudeau visant à réduire les émissions globales de gaz à effet de serre du pays de 40 à 45 % d’ici 2030 – conformément aux réductions que les experts internationaux jugent nécessaires pour minimiser les dommages causés par le changement climatique.

La ministre de l’Agriculture, Marie-Claude Bibeau, a répété à maintes reprises que le gouvernement ne cherchait pas à réduire l’utilisation d’engrais, mais plutôt à réduire les émissions d’engrais. (Blair Gable/Reuters)

Lorsque l’objectif d’engrais a été initialement annoncé en décembre 2020, il y avait une confusion généralisée au sein de l’industrie agricole quant à savoir si cela impliquerait de réduire l’utilisation d’engrais, ce qui affecterait à son tour le rendement des cultures.

Plus tôt cette année, Agriculture et Agroalimentaire Canada a publié un document de travail qui décrit sa stratégie de réduction des émissions d’engrais “se concentrera sur l’amélioration de la gestion de l’azote et l’optimisation de l’utilisation des engrais, et non sur une réduction obligatoire de l’utilisation des engrais”.

Il cite également des recherches de l’industrie et du gouvernement qui ont conclu que des réductions importantes des émissions peuvent être obtenues en élargissant l’utilisation de certaines techniques, comme l’application d’engrais au printemps plutôt qu’à l’automne.

Le document de travail a contribué à apaiser certaines craintes au sein de l’industrie.

“Dans l’ensemble, nous avons été très heureux de voir ces techniques incluses”, a déclaré Cassandra Cotton, vice-présidente des politiques et des programmes chez Fertilizers Canada, un groupe de pression représentant l’industrie.

La quantité d’informations erronées qui circulent sur la politique des engrais “fait mal et empêche que cela n’avance dans une direction positive”, a déclaré Cotton.

Mais elle a également fait écho à un point de vue exprimé par d’autres dans l’industrie : que le gouvernement fédéral a été lent à offrir des détails sur une politique qui finira par affecter les aliments que les Canadiens consomment chaque jour.

“Une partie de cela [misinformation] est motivé par le manque de détails sur la façon dont le gouvernement compte atteindre cet objectif », a déclaré Kelvin Heppner, un agriculteur du sud du Manitoba et rédacteur en chef de RealAgriculture, une publication respectée de l’industrie.

“Et donc dans ce vide, il y a des conclusions auxquelles les gens arrivent – ​​et elles ne sont pas nécessairement basées sur ce que le gouvernement a dit qu’il ferait.”

Selon Molas, c’est cette confluence de confusion et d’inquiétude qui crée une ouverture à exploiter pour les groupes d’extrême droite.

“Ce sont des mouvements qui ont commencé à cause de griefs très réels auxquels les gouvernements n’ont pas répondu assez tôt”, a-t-elle déclaré. “L’extrême droite y voit une opportunité de diffuser son récit anti-démocratique.”