Le mouvement climatique de plus en plus radical, expliqué

Dans le film 2022 Comment faire sauter un pipeline, un groupe de jeunes militants pour le climat se réunit pour faire sauter un pipeline au Texas. Le film est une fiction, mais le livre dont il est adapté ne l’est pas. Dans le livre de 2021, l’auteur Andreas Malm soutient que le sabotage et les dommages matériels sont des tactiques valables pour lutter contre l’utilisation des combustibles fossiles et appelle à une escalade tactique.

Nous devrions « [d]endommager et détruire les nouveaux appareils émettant du CO2 », écrit Malm. « Mettez-les hors service, démontez-les, démolissez-les, brûlez-les, faites-les exploser. Faites savoir aux capitalistes qui continuent d’investir dans l’incendie que leurs propriétés seront saccagées.»

Les militants pour le climat ne sont pas encore allés aussi loin, mais ils font bien d’autres choses.

Les événements de la Semaine du climat de la semaine dernière, programmés pour l’Assemblée générale des Nations Unies, ont attiré des milliers de manifestants à New York. Plus de 100 personnes ont été arrêtées pour avoir bloqué les entrées de la Banque fédérale de réserve de New York, tout en appelant les régulateurs financiers à cesser de financer les entreprises de combustibles fossiles. Lors de la marche de New York pour mettre fin aux combustibles fossiles, la représentante Alexandria Ocasio-Cortez (démocrate de New York) a déclaré devant une foule enthousiaste : « Nous devons être trop grands et trop radicaux pour être ignorés. »

Les militants pour le climat ont répondu à cet appel. Ces derniers mois, ils ont organisé un die-in au Musée d’Art Moderne de New York pour attirer l’attention sur les investissements d’un membre du conseil d’administration dans des projets de combustibles fossiles, ont bloqué les entrées du siège social du gestionnaire d’investissement Vanguard, dans la région de Philadelphie, et ont teint l’eau du siège de Rome. Fontaine de Trevi noire. Les manifestants ont perturbé les déplacements aux heures de pointe partout, depuis Boston et Washington, DC, jusqu’à Berlin et La Haye, et ont même bloqué la circulation sur la route menant à Burning Man, créant des kilomètres d’embouteillages.

Dana R. Fisher, professeur à l’American University, étudie l’élaboration des politiques climatiques et l’activisme climatique. Son prochain livre, Se sauver nous-mêmes : des chocs climatiques à l’action climatique (Columbia University Press, 2024), étudie ce flanc radical croissant et utilise des données pour expliquer le recours croissant à la désobéissance civile au sein du mouvement climatique.

Fisher a parlé avec Aujourd’hui, expliqué présente Noel King sur ce qu’elle a appris en passant du temps avec des militants et sur la direction qu’elle envisage pour le mouvement. Continuez à lire pour un extrait de la conversation, édité et condensé pour plus de longueur et de clarté, et écoutez la conversation complète partout où vous trouvez des podcasts.

Dana, je pense qu’on a le sentiment que l’activisme climatique devient plus radical. Est-ce vrai?

Depuis que l’administration Biden a pris ses fonctions, nous avons assisté à une montée en puissance des radicaux, constitués de personnes qui s’engagent dans des tactiques plus conflictuelles et plus radicales concernant le changement climatique.

Ce sont des gens qui font quelque chose qui va à l’encontre des normes sociales, comme par exemple jeter de la nourriture sur le revêtement d’une œuvre d’art. Nous avons vu des gens utiliser Krazy Glue de toutes sortes de façons folles ces dernières années, et c’est devenu beaucoup plus courant, même récemment avec l’activiste qui a collé ses pieds nus dans les tribunes de l’US Open, ainsi qu’un activiste qui a collé sa main au pupitre [at a televised debate] en Suisse récemment. D’autres types de tactiques radicales incluent le blocage de la circulation et la marche lente, ce qui constitue une nouvelle tactique vraiment intéressante.

Mais ces mesures sont toutes radicales dans le sens où elles sortent de la norme de la manière dont le mouvement environnemental et le mouvement pour le climat ont travaillé ces dernières années, qui ont tendance à être beaucoup plus institutionnelles et beaucoup plus axées sur le travail à travers le système politique plutôt qu’à l’extérieur. de celui-ci.

J’ai vu une vidéo récemment de certains militants pour le climat qui se trouvaient à Washington, DC, où je vis, et qui bloquaient la circulation. Les gens s’approchaient d’eux et leur disaient : « Je dois me rendre au travail ». Je veux dire, ces gens étaient vraiment bouleversés. Ce genre d’actions aide-t-il ou nuit-il à la cause des militants pour le climat ?

Les gens qui se livrent à ce type d’activisme conflictuel – que j’appelle dans mon nouveau livre « activisme pour choquer », et j’utilise le terme « choquants » pour désigner ces militants – essayent en réalité de choquer le grand public. le public à prêter attention à la crise climatique. Maintenant, est-ce que ça va faire chier les gens ? Absolument. Et il existe de nombreuses preuves de cela. Mais l’une des choses que nous savons grâce à la recherche est que même si les actions spécifiques menées par des groupes spécifiques qui s’engagent dans ces tactiques plus radicales ont tendance à décourager les gens, les recherches montrent qu’elles mettent en lumière la crise climatique et attirent en réalité l’attention et le soutien. pour des groupes plus modérés et des formes d’activisme plus modérées. Donc, dans le mouvement plus large, cela peut être assez efficace, mais pour ces militants spécifiques et les tactiques qu’ils utilisent et les groupes avec lesquels ils travaillent — et je connais les groupes qui bloquaient la circulation récemment ici à Washington — c’est complètement impopulaire.

Eh bien, que diraient-ils ? Si vous leur demandiez : « Est-ce que cela a réussi lorsque vous avez bloqué la circulation ? La réponse est-elle : « Nous avons attiré l’attention des médias » ?

La réponse, diraient-ils, est : « Absolument ». Ils veulent vraiment que la conversation commence avec leur activisme et se poursuive sur la crise climatique. En gros, ils diront : « Nous avons essayé de participer à une marche légalement autorisée, nous avons essayé de porter des pancartes, nous avons essayé de nous rendre dans les bureaux de nos élus. » Et je peux vous dire, d’après les données que j’ai collectées, qu’ils font toutes ces choses. Et ce qu’ils diront, c’est que ça ne marche pas. Cela n’a pas retenu l’attention. Cela n’a pas aidé à changer la conversation. Mais rester assis dans la rue ou me coller au tarmac – lorsque les médias commencent à en parler, cela nous aide à entamer ces conversations sur ce qui est nécessaire pour faire face à la crise climatique.

Vous passez beaucoup de temps avec ces gens. Qui est un activiste climatique typique ?

De manière générale, le mouvement climatique ressemble beaucoup aux mouvements de gauche que nous avons observés au cours des cinq ou sept dernières années ici aux États-Unis. Et c’est qu’ils ont tendance à être très instruits, à prédominance blanche et majoritairement féminine.

Existe-t-il un type de personne qui se radicalise ou se radicalise ?

Nous ne disposons pas de beaucoup de données sur les personnes qui s’engagent dans le flanc radical ou qui y participent. Il existe des preuves anecdotiques, et une grande partie de ces preuves anecdotiques proviennent de personnes qui sont engagées depuis un certain temps et qui sont ensuite devenues très frustrées par le manque de progrès. Elles ont donc commencé à penser : « Nous devons être plus engagés et plus conflictuels pour obtenir davantage de résultats. attention. »

D’autres mouvements ont commencé de manière moins radicale puis se sont radicalisés au fil du temps, n’est-ce pas ?

Dans mon nouveau livre, je parle spécifiquement de la période des droits civiques et du mouvement des droits civiques, qui était aussi ce mouvement à grande échelle.

Le mouvement des droits civiques a commencé en travaillant par le biais de canaux institutionnels beaucoup plus traditionnels dans l’espoir de mettre fin à Jim Crow et également de donner le droit de vote aux Noirs américains. Et les jeunes militants ou les plus jeunes membres du mouvement ont été extrêmement frustrés par cela et ont décidé qu’ils devaient faire plus, et ils ont décidé de s’engager dans une désobéissance civile non violente. Nous avons donc vu des sit-in, et en gros, ils allaient simplement dans des endroits, s’asseyaient, occupaient et refusaient de partir, ce qui est de l’activisme non-violent. C’est comme bloquer la rue. En réponse à cela, des contre-mouvements se sont mobilisés – nous les appelons aujourd’hui suprémacistes blancs – ainsi que les forces de l’ordre, qui se sont toutes deux montrées relativement agressives et dans certains cas violentes contre ces militants non-violents qui s’engagent dans la désobéissance civile.

Et c’est ce processus qui a conduit à une radicalisation accrue d’un plus grand nombre de militants, car ils ont vu des jeunes majoritairement noirs se faire tabasser à la télévision nationale.

Mais en plus de cela, cela a également mobilisé et motivé des sympathisants à s’impliquer dans le soutien au mouvement. Et c’est ce que disent de nombreux chercheurs qui étudient le mouvement des droits civiques : c’est la raison pour laquelle le mouvement pour les droits civiques a réussi, mais aussi la raison pour laquelle nous avons assisté à ce grand changement dans l’élaboration des politiques aux États-Unis.

Je pense que nous pourrions voir quelque chose de très similaire se produire autour de la crise climatique, mais nous allons certainement voir beaucoup plus de désobéissance civile avant que cela ne se produise.

Sur la violence, permettez-moi de vous poser des questions sur Comment faire sauter un pipeline. Il s’agit d’un livre sorti en 2021 par l’écrivain Andreas Malm. Quel est l’argument avancé initialement dans ce texte qui est ensuite adapté dans un film ?

La pépite qui reste dans cette adaptation concerne la frustration face au processus de résolution de la crise climatique et la mesure dans laquelle les changements progressifs, qui sont tout ce qui a été possible grâce aux décideurs politiques et aux efforts des entreprises jusqu’à présent, sont absolument insuffisants pour résoudre la crise climatique. .

Et puis nous suivons cette voie de ces jeunes qui vont littéralement essayer de faire exploser un pipeline, n’est-ce pas, et pourquoi ils le font.

Droite. C’est donc ce qui m’intéresse vraiment, c’est que le livre a le titre le plus provocateur au monde. C’est comme Le livre de recettes anarchiste.

Et c’est une belle couverture orange. Je le regarde en ce moment.

Ensuite, cela devient un film. Et donc, de mon point de vue en tant que personne qui n’est pas chercheur mais journaliste, je me dis : « Oh, cela est entré dans l’air du temps. » Et donc ce qui m’intéresse, c’est : lorsque ce livre sortira, est-ce que quelqu’un fera exploser un pipeline ? Est-ce que quelque chose bouge dans cette direction ?

Je veux dire, y a-t-il des gens aux États-Unis et dans le monde qui réfléchissent à la manière dont ils devraient former ces cellules écoterroristes parce que la crise climatique est réelle et que rien n’est fait pour y remédier ? Probablement. Mais je ne pense pas qu’ils aient lu le travail de Malm et qu’ils aient dit : « Oh, un livre orange. Maintenant, je vais me radicaliser. Je pense qu’ils étaient déjà là et ils pensaient déjà que nous sommes loin de là où nous devons être.

Plus nous voyons les gens éprouver de la frustration à l’égard des entreprises, de l’État et du gouvernement parce qu’ils ne s’attaquent pas suffisamment au problème, plus nous allons voir de plus en plus de gens en avoir marre au point de se mobiliser. Et plus les gens se mobilisent, plus ce flanc radical va nécessairement s’étendre.