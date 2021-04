Le mouvement Black Lives Matter est un virus «culturel» aux États-Unis, selon le pasteur conservateur EW Jackson.

Jackson est apparu dans l’émission de radio The Awakening et a déclaré: «Covid est un problème médical et un problème de maladie qui va suivre son cours.»

Le pasteur EW Jackson pense que Black Lives Matter pourrait «infecter» la culture des États-Unis. Crédit: @ ewjacksonsr / Twitter

«Je pense que Black Lives Matter pourrait tellement infecter la culture de notre pays, si bien nous diviser racialement qu’il faudrait une génération pour réparer les dégâts qu’ils font.»

Le pasteur noir a également critiqué Black Lives Matter pour avoir réagi différemment aux fusillades impliquant des policiers et a affirmé que les critiques des forces de l’ordre pourraient pousser certains policiers à quitter la police, selon Newsweek.

Jackson a également déclaré que l’organisation est «désynchronisée avec la parole de Dieu» et ne se soucie pas réellement des personnes pour lesquelles elle défend.

Plus précisément, il a affirmé que Patrisse Cullors, cofondatrice de BLM, essayait de saper l’Amérique.

Il a spécifiquement critiqué Patrisse Cullors, cofondatrice du mouvement Black Lives Matter. Crédits: Rex

Il a souligné son point de vue sur le marxisme, la qualifiant de «marxiste de formation», et a déclaré à la radio que les États-Unis devraient considérer quiconque est marxiste ou communiste comme une «menace pour notre sécurité nationale».

Jackson était le principal candidat républicain au Sénat des États-Unis en Virginie lors des élections de 2012 et a tenté d’obtenir à nouveau la nomination en 2018. Il s’est également présenté à d’autres postes politiques.

Jackson est pasteur en chef à Exodus Faith Ministries, situé à Chesapeake, en Virginie.

Jackson a également déclaré que BLM était «désynchronisé avec la parole de Dieu». Crédits: Getty

Le pasteur est connu pour avoir été quelque peu désinvolte à propos du coronavirus dans le passé.

Dans un sermon de mars partagé par vidéo par « The Friendly Athée », Jackson a déclaré: « Je ne vais pas attraper le coronavirus. Je ne donnerai le coronavirus à personne, parce que je ne peux pas l’attraper, parce que j’en ai parlé à Dieu, et j’ai pris mon vaccin, et mon vaccin est le Psaume 91! Je suis libéré de ce gâchis.

Il a ensuite annoncé dans un sermon Facebook Live en novembre que lui et sa femme avaient été testés positifs pour Covid-19.

Jackson a également affirmé précédemment que les nouveaux sénateurs de Géorgie, Raphael Warnock et Jon Ossoff, sont «possédés de manière démoniaque».

Il a fait cette remarque lors de son flux de méditation sur la sagesse via Facebook en janvier.

«Les Géorgiens qui m’écoutent ou me regardent en ce moment, nous maudirons notre nation si nous envoyons ces deux personnes démoniaques au Sénat des États-Unis», a-t-il averti.