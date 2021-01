Black Lives Matter a été nominé pour le prix Nobel de la paix en reconnaissance de ce que le nominateur a déclaré être l’impact de BLM dans la sensibilisation au racisme dans le monde.

Malgré un été agité aux États-Unis après la mort de George Floyd, qui a vu certaines manifestations du BLM se transformer en confrontation violente, le groupe a été félicité pour avoir forcé des conversations importantes.

Petter Eide, le parlementaire norvégien qui a nommé BLM, a rejeté les questions sur la violence perpétrée au nom du mouvement.

« Bien sûr, il y a eu des incidents, mais la plupart d’entre eux ont été causés par les activités de la police ou des contre-manifestants », a-t-il déclaré.

Le mouvement Black Lives Matter a été nominé pour un prix Nobel de la paix

Le 28 août, un homme soulève sa première manifestation contre le racisme et la brutalité policière contre le racisme et la brutalité policière.

Le politicien norvégien Petter Eide nominé BLM pour la distinction, décernée en octobre

Une vue aérienne d’une fresque murale Black Lives Matter sur East Pine Street à Seattle, vue le 14 juin

Plus de 90% des manifestations du BLM n’ont causé aucun dommage grave aux personnes ou aux biens, selon les données rassemblées par le projet Armed Conflict Location and Event Data en septembre 2020.

Pourtant, des scènes laides ont éclaté cet été après le meurtre de Floyd le 25 mai, alors que les manifestants du BLM descendaient dans la rue.

De Portland à Minneapolis en passant par Kenosha, Washington DC et New York, les manifestants se heurteraient à la police une fois le soleil couché et les marches principales dissoutes.

Des groupes de délinquants ont profité des troubles pour piller des magasins et incendier des commerces et des immeubles dans des actes qui ont été condamnés par de nombreux membres du mouvement.

Donald Trump et ses partisans ont rapidement étiqueté les émeutiers du BLM.

« L’objectif déclaré du peuple BLM est de parvenir à la destruction de la famille nucléaire, d’abolir la police, d’abolir les prisons, d’abolir la sécurité aux frontières, d’abolir le capitalisme et d’abolir le choix de l’école », a déclaré Trump le 25 septembre, dans une déformation dramatique de la principale objectifs.

Des manifestations contre le meurtre de Breonna Taylor sont vues à Louisville, Kentucky

Une manifestation du BLM est photographiée le 30 mai à Los Angeles après le meurtre de George Floyd le 25 mai

La majorité des manifestations étaient pacifiques mais certaines, comme celle-ci à Charlotte, en Caroline du Nord, le 21 septembre, se sont soldées par un affrontement entre la police et les manifestants.

Des pillards à New York sont vus en train de saccager un magasin après une manifestation du BLM le 1er juin

Les manifestants lèvent les poings alors qu’un feu brûle dans la rue à Seattle le 8 juin

Un partisan du BLM se bat avec un partisan de Trump au Civic Center Park de Kenosha le 1er septembre

La police anti-émeute est vue face à des manifestants près de la Maison Blanche le 1er juin

BLM a été fondée en 2013, en réponse à l’acquittement du tueur de Trayvon Martin, George Zimmerman.

Depuis, il est devenu un mouvement international peu structuré.

Eide a déclaré que les dirigeants du BLM devraient être félicités pour leur travail de sensibilisation au racisme.

« Je trouve que l’un des principaux défis que nous avons rencontrés en Amérique, mais aussi en Europe et en Asie, est le type de conflit croissant basé sur l’inégalité », a déclaré Eide dans sa déclaration de nomination, obtenue par The Guardian.

«Black Lives Matter est devenu un mouvement mondial très important pour lutter contre l’injustice raciale.

«Ils ont réalisé un énorme succès dans la sensibilisation et la sensibilisation du monde à l’injustice raciale.

Des émeutes ont éclaté à Minneapolis (photo le 29 mai) après le meurtre de Floyd

À Portland, la police est photographiée face à des manifestants le 20 juillet

Eide, 61 ans, qui a précédemment nommé des militants des droits de l’homme de Russie et de Chine pour le prix, a déclaré qu’il appréciait la façon dont BLM « avait pu mobiliser des personnes de tous les groupes de la société, pas seulement des Afro-Américains, pas seulement des opprimés, il a a été un vaste mouvement, d’une manière qui a été différente de leurs prédécesseurs.

Sa nomination écrite conclut: « L’attribution du prix de la paix à Black Lives Matter, en tant que force mondiale la plus puissante contre l’injustice raciale, enverra un message puissant selon lequel la paix est fondée sur l’égalité, la solidarité et les droits de l’homme, et que tous les pays doivent respecter ces principes fondamentaux. ».

Il y a peu d’obstacles à être nominé pour un prix Nobel de la paix: en fait, gagner est un défi beaucoup plus difficile.

Tout membre du parlement du gouvernement ou professeur d’université, ainsi que les directeurs d’instituts de politique étrangère, les anciens récipiendaires d’un prix Nobel et les membres du Comité Nobel norvégien peuvent nommer une personne ou une organisation.

Les nominations ne nécessitent aucune invitation et tant qu’elles sont inscrites avant le 1er février de l’année de qualification, elles seront acceptées.

L’année dernière, 318 nominations ont été faites et le prix a été remporté par le Programme alimentaire mondial.

Trump a été nominé en 2018 et à nouveau cette année – les deux fois par le politicien d’extrême droite norvégien Christian Tybring-Gjedde.

Les lauréats les plus célèbres du prix sont Martin Luther King Jr, Nelson Mandela et Mother Teresa, mais les critères généraux de nomination signifient que les anciens nominés ont inclus des sélections controversées.

Adolf Hitler a été nominé pour le prix de la paix en 1939 par un membre du parlement suédois. Soumis par satire, la candidature a été retirée peu de temps après.

Quelques années plus tard, le dirigeant soviétique Josef Staline a été nominé pour le même prix, deux fois: une fois en 1945, pour ses efforts mettant fin à la Seconde Guerre mondiale, et de nouveau en 1948.

Une fois les candidatures soumises, le lauréat est sélectionné par un comité Nobel de cinq personnes, nommé par le Parlement norvégien.

Le gagnant du prix 2021 ne sera annoncé qu’en octobre.