Le mouvement anti-verrouillage est un terrain fertile pour l’extrémisme d’extrême droite, selon l’agence de renseignement allemande

S’exprimant mardi, Angela Pley, porte-parole de l’agence de sécurité intérieure BfV, a déclaré qu’elle surveillait attentivement les membres du mouvement « Querdenker », ou « Penseurs latéraux », qui a été impliqué dans l’organisation de manifestations de plus en plus violentes contre Covid-19 blocages. Les membres du groupe comprennent des théoriciens du complot ainsi que de nombreux extrémistes présumés, a-t-elle déclaré.

« Les protestations légitimes contre la politique des coronavirus sont exploitées à plusieurs reprises et de plus en plus pour provoquer une escalade », Pley a déclaré, ajoutant que les organisateurs des manifestations ont des programmes qui vont bien au-delà de la lutte contre les blocages induits par Covid.

Elle a noté que d’autres groupes tels que le mouvement d’extrême droite « Reichsbuerger » qui nie l’existence de l’État allemand moderne et des organisations antisémites avaient joué un rôle de premier plan dans les manifestations.

Le rapport annuel du BfV, également publié mardi, au milieu d’un pic de violence à motivation politique, a déclaré que les idéologies d’extrême droite ont rapidement saisi le récit anti-confinement. « Les extrémistes de droite ont repris le débat sur le coronavirus et ont presque exclusivement abordé les mesures de protection du gouvernement », a noté le rapport.

Le rapport indique également que les crimes violents commis par l’extrême droite du pays ont augmenté de 10,6% en 2020, dont une fusillade qui a tué neuf migrants dans la ville de Hanau.

Plus de la moitié des 44 692 crimes à motivation politique enregistrés par la police en 2020 ont été commis par des extrémistes d’extrême droite, selon le rapport de l’agence, mais ajoutant que les crimes liés à la gauche ont également augmenté.

Le BfV a déclaré que l’adhésion à des groupes revendiquant allégeance au leader nazi déchu de l’Allemagne a également augmenté en 2020.

L’Allemagne s’efforce de contrer la hausse des crimes extrémistes depuis l’apparition de la pandémie. En août de l’année dernière, le bâtiment du parlement du pays a été pris d’assaut, de nombreux drapeaux d’extrême droite agitant.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!