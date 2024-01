Le mouvement anti-guerre israélien inclut des mères de soldats à Gaza : NPR

basculer la légende Tamir Kalifa pour NPR

TEL AVIV, Israël — Parmi le nombre restreint mais croissant d’Israéliens qui protestent contre la guerre à Gaza se trouvent des mères dont les fils sont des soldats qui y servent au combat.

Ils appellent leur nouveau groupe Le cri des mères. Beaucoup d’entre eux n’ont pas le cœur de dire à leurs fils qu’ils tentent de bâtir un mouvement national pour les ramener chez eux.

Environ un tiers de million de soldats réservistes israéliens ont été mobilisés après l’attaque du Hamas du 7 octobre. Plus de 190 soldats A été tué et plus de 1 170 personnes ont été blessées depuis que les troupes ont envahi Gaza fin octobre. Pourtant, les Israéliens soutien massif la campagne militaire à Gaza.

L’initiative des mères anti-guerre a reçu peu de visibilité auprès du public. Mais ils s’inspirent d’un mouvement de protestation populaire similaire de mères de soldats appelé le Quatre mèrescrédité d’avoir influencé l’opinion publique contre l’occupation du sud-Liban par Israël et le nombre élevé de morts parmi ses soldats, conduisant au retrait des troupes israéliennes en 2000.

“Soyez mère. Vous savez exactement quoi faire”, déclare Rachel Madpis Ben-Dor, leader du mouvement des Quatre Mères, en soutien aux mères anti-guerre. “Vous êtes là pour sauver des vies, c’est aussi simple que cela.”

Le professeur de mathématiques et son fils

L’histoire La façon dont le professeur de mathématiques israélien Michal Brody-Bareket a fondé le groupe des mères anti-guerre commence le sixième jour de la guerre à Gaza.

Le 7 octobre, des attaquants du Hamas ont envahi le sud d’Israël, tuant 1 200 personnes et prenant plus de 200 otages à Gaza, selon les autorités israéliennes.



Le 12 octobre, Brody-Bareket marchait dans le centre de Jérusalem, tenant une pancarte manuscrite, en route pour assister à la toute première manifestation de protestation convoquée depuis le début de la guerre. Quand elle est arrivée, il n’y avait personne. La police avait a interrompu la manifestation.

“Et puis, les policiers m’ont jetée à terre de manière agressive, moi et ma pancarte”, raconte-t-elle. Les Israéliens qui passaient dans la rue l’ont menacée de mort.

Ce qu’elle a appelé sur sa pancarte – « des négociations pour la libération des otages » – est exactement ce qu’Israël a fini par faire un mois plus tard : il a négocié avec le Hamas pour la libération d’environ la moitié des otages.

“Une très grosse blessure dans son âme”

Le fils de Brody-Bareket, âgé de 21 ans, a été envoyé avec son unité des forces spéciales combattre à Gaza. Il a été là pendant la majeure partie de la guerre.

« Dans mes pires rêves, je n’aurais jamais imaginé que mon fils serait envoyé à l’intérieur de Gaza », dit-elle. “J’escaladais les murs. J’étais tellement nerveux.”

Son effectif militaire de 16 soldats est désormais réduit à sept, dit-elle. Un a été tué le long de la frontière entre Israël et Gaza le 7 octobre et huit autres ont été blessés lors de l’invasion terrestre de Gaza, certains par des tirs amis.

Lors d’un court congé pendant la fête juive de Hanoukka, son fils est rentré à la maison.

“Il m’a regardé et m’a dit : ‘Que veux-tu entendre ?’ Alors j’ai dit : ‘Parle, parle-moi.’ Et il… il a eu des histoires horribles, mais je ne veux pas les raconter”, dit-elle. “Il va avoir une très grosse blessure à l’âme.”

Son équipe a tué des combattants et des civils à Gaza, dit-elle.



Groupes de mères opposés

Brody-Bareket se définit comme une gauchiste radicale, opposée à la réponse militaire d’Israël à l’attaque du Hamas.

“Comme si un énorme massacre à Gaza pouvait compenser l’horrible massacre que nous avons eu en Israël. Je ne peux pas l’accepter”, dit-elle.

Brody-Bareket a ouvert un groupe de discussion WhatsApp, avec un appel au retrait des troupes terrestres de Gaza. Elle a exposé six arguments principaux pour leur retrait :

Israël a déjà payé un lourd tribut en victimes et en otages.

L’armée n’a pas réussi à frapper les dirigeants du Hamas, tandis que les soldats ont été abattus par des tirs amis.

Les soldats ne pouvaient pas véritablement affronter le territoire du Hamas.

Le gouvernement israélien n’a pas réussi à empêcher l’attaque du Hamas et n’était pas équipé pour mener la guerre.

Le Hamas a continué de frapper les soldats israéliens malgré l’attaque destructrice d’Israël.

Israël est dans une situation perdant-perdant.

Elle a invité les parents de l’unité militaire de son fils à la rejoindre. Aucun n’a répondu.

La première réunion du groupe, dans un parc de Tel Aviv, a réuni sept femmes. Certaines mères ont partagé ce que leurs fils leur ont dit sur leurs expériences de service à Gaza en tant que soldats.

“Il nous a dit que c’était comme Hiroshima. Il a été choqué par la destruction”, raconte une mère, qui se contente de donner son surnom, Tali. “C’est inutile. Cela conduit à tuer nos fils. C’est la seule chose que je vois.”

“Nous voulons encourager d’autres solutions, mais nous avons le sentiment que la majorité est sous le choc après les événements du 7 octobre et qu’elle n’en est donc pas capable”, a déclaré Effi, une autre mère d’un soldat, qui a également demandé à être identifiée. par son surnom.

Comme Brody-Bareket, les deux hommes ne veulent pas que leurs fils soient au courant de leur manifestation, craignant que cela ne les laisse perplexes sur le champ de bataille.

Yifah Sahar, dont le fils sert dans l’armée, dit qu’ils ont eu une longue conversation sur son activisme contre la guerre.

“Il connaît en partie le groupe”, dit Sahar. “Il n’est pas comme moi, il appelle au retrait des troupes de Gaza, mais il pense que pour faire sortir les otages, il faut un cessez-le-feu.”

Les mères ont discuté dans leur chat WhatsApp de la manière de soutenir leurs fils qui servent en uniforme tout en s’opposant à l’invasion terrestre de Gaza.

“Le message que nous, les mères, transmettons à nos fils et filles militaires est le suivant : vous devez remplir votre rôle et je vous soutiens à 100 % en tant qu’enfant. Et moi, en tant que mère, je dois remplir mon rôle, c’est-à-dire défendre pour la paix”, dit Sahar.

Un autre groupe de mères de soldats, Mères des combattantsappelle au contraire : intensifier les combats à Gaza et résister aux appels américains visant à réduire les opérations militaires.