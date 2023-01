Le mouvement anti-avortement tente de trouver un nouvel axe après Dobbs

La marche pour la vie de vendredi, l’événement national anti-avortement le plus important, est la première depuis la décision historique de la Cour suprême de juin dernier d’annuler Roe contre Wade, mettant en évidence jusqu’où les militants veulent aller maintenant qu’ils ont atteint l’objectif de renverser le droit national à l’avortement. Mais malgré une pression pour une interdiction nationale de l’avortement et d’autres restrictions, les réalités juridiques et politiques actuelles ne soutiennent pas cette vision.

Un sondage national sur le droit à l’avortement indique que la plupart des Américains – 61%, selon les données du Pew Research Center de juin – soutiennent l’accès à l’avortement dans une certaine mesure. Les électeurs de Californie, du Vermont, du Kansas, du Michigan et du Kentucky ont tous choisi de protéger le droit à l’avortement dans leur État après que la Cour suprême a démantelé le droit fédéral à l’avortement dans le Dobbs contre Jackson cas cet été. La Food and Drug Administration a élargi l’accès au médicament abortif mifépristone, permettant à certaines pharmacies de délivrer ce médicament sur ordonnance. Bien que certains États aient adopté ou tenté d’adopter des mesures anti-avortement draconiennes, des contestations judiciaires ont parfois suspendu ces décisions ou les ont entièrement invalidées.

Pourtant, les politiciens continuent de pousser les mesures anti-avortement fédérales telles que la proposition de septembre de la sénatrice Lindsey Graham (R-SC) pour une interdiction nationale après 15 semaines de grossesse. Les législatures des États tentent également de promulguer des lois restrictives telles que l’interdiction de six semaines en Géorgie et l’interdiction quasi totale de l’avortement au Texas, créant un environnement dans lequel, comme l’a déclaré mardi l’historienne juridique Mary Ziegler à Fresh Air de NPR, “ce qui était autrefois un droit constitutionnel il n’y a pas si longtemps est maintenant un crime dans de vastes pans du pays.

Cependant, maintenant que les militants ont atteint la fin d’un droit à l’avortement protégé par la Constitution, il n’y a pas d’objectif global, mais plutôt une série d’objectifs plus petits et disparates, dont certains s’avèrent difficiles à atteindre.

Les militants anti-avortement ont obtenu ce qu’ils voulaient – pour l’instant

Des décennies d’activisme anti-avortement – le 50e anniversaire de la Marche pour la vie est presque exactement 50 ans jour pour jour après Chevreuil a été décidé — abouti à la décision de la Cour suprême des États-Unis en Dobbs. L’énergie, le financement et l’influence du mouvement avaient été orientés vers cet objectif précis ; un réseau de groupes de droite bien organisés et puissants, dont la Fondation Susan B. Anthony et le Conseil national pour les femmes, deux organisations de défense de l’avortement, avaient constamment investi de l’argent et des ressources dans la lutte depuis les années 1980, et maintenant leurs efforts finalement payé.

Maintenant, certains militants anti-avortement en demandent plus. “Nous ne terminons pas en réponse à l’annulation de Roe”, a déclaré vendredi au New York Times Jeanne Mancini, présidente du Fonds d’éducation et de défense de la Marche pour la vie. “Pourquoi? Parce que nous n’avons pas encore fini. Permettez-moi de le répéter : nous n’avons pas encore terminé. »

En l’absence d’un objectif global, les dirigeants du mouvement avaient exprimé leur inquiétude que la lutte contre l’avortement l’activisme s’effondrerait – et certains craignent que, sans effort soutenu, cela puisse encore arriver.

“Nous devons travailler très dur pour nous assurer que nous gardons un œil sur le prix, que nous ne disons pas, ‘Hé, Roe contre Wade est renversé. Nous avons fait notre travail. Il est maintenant temps de rentrer à la maison. Je dirais que, pour être transparent, c’était une de nos préoccupations », a déclaré vendredi Marjorie Dannenfelser, présidente de Susan B. Anthony Pro-Life America.

Pourtant, les dirigeants anti-avortement ont déclaré qu’ils étaient satisfaits de la participation à la marche de cette année, la prenant comme une indication qu’il y a encore de l’énergie autour du mouvement. Mais comment cette énergie sera dirigée est la question.

La législation au niveau de l’État a toujours été une priorité; c’est ainsi que certaines des restrictions les plus onéreuses à l’avortement sont entrées en vigueur depuis Chevreuil a été renversé. Il pourrait y avoir des efforts supplémentaires au niveau de l’État pour restreindre l’avortement par une action législative ou pour amender explicitement les constitutions des États afin de nier le droit à l’avortement.

Comme Marin Cogin de Vox l’a écrit vendredi, ce genre d’actions au niveau de l’État a bouleversé la vie de nombreuses femmes à la suite de Dobbs :

Du jour au lendemain, une génération de femmes nées avec le droit à l’avortement, protégé par la Constitution, s’en est vu retirer. Alors que les restrictions antérieures et les contestations judiciaires avaient signifié que certaines femmes, en particulier dans le Sud, vivaient avec une interdiction de facto avant la chute de Chevreuilla perte officielle de ce droit a eu de graves conséquences pour les personnes en âge de procréer, plongeant de nombreuses femmes dans l’incertitude et les forçant à réfléchir à la manière dont un paysage politique en évolution rapide pourrait affecter certaines des décisions les plus importantes de leur vie.

Pour les personnes essayant de naviguer dans un post-Chevreuil monde, les alternatives à l’avortement chirurgical, telles que l’avortement médicamenteux et même la contraception, pourraient devenir la cible du mouvement anti-avortement. Les militants pourraient chercher à restreindre l’accès au médicament mifépristone, qui est utilisé pour mettre fin à une grossesse dans les dix semaines de gestation. Comme Politico l’a rapporté plus tôt en janvier, certains groupes anti-avortement prévoient des piquets de grève devant les pharmacies dans les États où la mifépristone sera disponible en février ; certains États, dont le Missouri et le Kansas, envisagent même d’interdire l’obtention de mifépristone par courrier ou en pharmacie.

Les groupes anti-avortement pourraient également cibler la contraception hormonale. Cela pourrait sembler légèrement différent des actions législatives concernant les médicaments et l’avortement chirurgical – comme l’a révélé une enquête du point de vente Reveal, de telles actions pourraient également inclure une atteinte à la confiance ou la fourniture d’alternatives peu fiables au contrôle des naissances comme la pilule ou les DIU.

Comme le Dr Taniqua Miller, OB-GYN et professeur à l’Emory School of Medicine, l’a dit à Vox’s Cogan, « Je pense qu’il y a la pensée : y aura-t-il une pente glissante ? La contraception sera-t-elle disponible à l’avenir ? Et je ne pense pas que nous puissions vraiment en parler.

La proposition d’interdiction de 15 semaines de Graham n’a jusqu’à présent pas réussi à gagner une influence politique ou législative significative; dans un Sénat étroitement divisé et une Chambre à faible majorité républicaine, la probabilité d’adopter ce type de législation en ce moment est faible. Et voir les mauvaises performances des candidats anti-avortement à mi-mandat semble avoir atténué tout réel appétit politique pour une telle interdiction.

Dans un avenir proche, les efforts visant à restreindre davantage l’avortement aux États-Unis seront probablement plus fragmentaires, se concentrant sur une variété de mesures différentes telles que la poursuite des prestataires d’avortement, comme le permet l’interdiction de l’avortement au Texas.

Quelle que soit l’énergie que le mouvement maintient, l’accent sera éclaté dans différentes directions, invitant la possibilité de stase, d’indécision et de luttes intestines. De plus, bien que les militants aient saisi l’anneau de cuivre du renversement Chevreuillégiférer en fait sur les interdictions ou les restrictions à l’avortement est devenu une sorte de jeu de taupe lorsque cette législation se heurte à des contestations judiciaires et à la volonté des électeurs.

Il va y avoir des barrages routiers pour les militants anti-avortement

Mais le Dobbs décision n’a pas rendu l’avortement illégal dans tout le pays, il nie simplement le droit fédéral à l’avortement en vertu du 14e amendement, qui décrit le droit à une procédure régulière et à la protection juridique en vertu de la loi. Dans la lecture extrêmement conservatrice et traditionaliste de la Constitution que le juge Samuel Alito a employée pour rédiger l’opinion majoritaire en Dobbs, le droit à l’avortement en vertu du 14e amendement n’existe pas parce qu’il n’est pas explicitement dans le texte. Il nie également, par procuration, Planification familiale c. Caseyl’affaire de 1992 qui a modifié Roe contre Wade pour permettre aux États d’imposer certaines restrictions à l’accès à l’avortement, mais aucune qui serait trop onéreuse.

“Nous avons tendance à considérer l’interdiction de l’avortement comme un interrupteur marche-arrêt”, a déclaré Rachel Rebouché, doyenne de la Beasley School of Law de l’Université Temple, à Vox en septembre. Mais dans un post-Dobbs paysage, les complexités juridiques autour de la législation sur l’avortement n’ont fait qu’augmenter, a-t-elle expliqué à l’époque.

Les Dobbs Cette décision fait passer les lois sur l’accès à l’avortement au niveau de l’État, où de nombreuses législatures – comme celle de la Géorgie, par exemple – avaient déjà des lois en vigueur limitant sévèrement l’accès à l’avortement. Avec Chevreuil et Casey disparues, ces lois pourraient apparemment entrer en vigueur, mais elles sont loin d’être réglées. Dans l’Indiana, par exemple, une interdiction très restrictive de l’avortement mise en place peu après Dobbs a été décidé fait son chemin devant les tribunaux de l’État. Cette législation est suspendue depuis septembre, car un juge d’un tribunal inférieur a déterminé que l’interdiction violait probablement le droit à la vie privée de la constitution de l’État.

Dans des cas comme celui de l’Indiana, les cliniques d’avortement peuvent rouvrir tandis que les contestations des interdictions d’avortement font leur chemin devant les tribunaux, mais c’est une corde raide délicate à marcher. Comme les cliniques de l’Arizona l’ont vécu l’automne dernier, la capacité des cliniques d’avortement à fournir des soins peut changer de jour en jour, provoquant le chaos et une grave détresse pour les prestataires, sans parler des personnes qui demandent des soins. Et dans des États comme l’Idaho, les interdictions sont toujours autorisées, bien qu’avec quelques changements, malgré ces défis juridiques.

Jeter un coup d’œil aux examens de mi-mandat de novembre 2022 est également révélateur de certains des défis auxquels les militants anti-avortement seront confrontés alors qu’ils tentent de faire avancer le mouvement. Comme Linda Greenhouse, une ancienne journaliste du New York Times l’a écrit dans un article d’opinion pour le journal, certains des candidats anti-avortement les plus extrêmes, comme Doug Mastriano, qui a préconisé une interdiction de l’avortement sans exception lorsqu’il s’est présenté au poste de gouverneur de Pennsylvanie, perdu leurs concours. Même ceux qui ont initialement adopté des positions extrêmes et ont ensuite tenté de les atténuer, comme Blake Masters dans sa course au Sénat américain, ont souvent échoué.

Même la Marche pour la vie de cette année n’a pas vu les grands noms politiques qu’elle a attirés dans le passé, comme l’a rapporté Politico ; Le whip de la majorité à la Chambre, Steve Scalise, était le républicain élu le plus haut gradé à prendre la parole. Il a promis que le Dobbs décision n’était « que la première phase de la bataille » contre l’avortement, et en un sens, il a raison ; cependant le mouvement essaie d’avancer après sa post-Chevreuil victoire, toute nouvelle restriction ne passera pas sans des combats longs, complexes et souvent impopulaires.