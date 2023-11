Le « mouton le plus solitaire » de Grande-Bretagne sauvé par un groupe d’agriculteurs après être resté coincé au pied d’une falaise pendant au moins deux ans

Le soi-disant « mouton le plus solitaire » de Grande-Bretagne, coincé au pied d’une falaise isolée en Écosse, a été secouru, selon un groupe d’agriculteurs qui se sont donné pour mission de sauver le célèbre mouton. Cammy Wilson, qui a dirigé la mission de sauvetage, a déclaré que c’était une mission risquée – et c’est pourquoi, malgré les tentatives passées d’autres personnes, les moutons sont restés coincés pendant si longtemps.

Le mouton a été découvert pour la première fois en 2021, au bord de la falaise de Brora, par la kayakiste Jillian Turner. Les photos montrent les moutons au pied de la falaise, entourés de rochers abrupts d’un côté et d’eau de l’autre.

Cliquez ici pour voir les médias associés. Cliquez pour agrandir



En octobre de cette année, Turner a déclaré au Temps du Nord depuis, elle a repéré le mouton à plusieurs reprises – et le mouton n’a pas pu quitter sa position au pied de la falaise. “C’est déchirant. Honnêtement, nous pensions qu’elle pourrait remonter cette première année”, a déclaré Turner.

Le soi-disant « mouton le plus solitaire » de Grande-Bretagne, coincé au pied d’une falaise isolée en Écosse, a été secouru, selon un groupe d’agriculteurs qui se sont donné pour mission de sauver le célèbre mouton. SPCA écossaise



Elle a déclaré avoir contacté des agences locales qui se sont montrées « sympathiques », mais a déclaré que le mouton n’était pas en danger et ne pouvait pas être secouru.

Wilson, qui gère une page Facebook intitulée « The Sheep Game » qui raconte sa vie d’agriculteur, a déclaré qu’un autre agriculteur avait attiré son attention sur le mouton. Wilson a décidé de nommer la brebis Fiona et a continué à donner des nouvelles d’elle sur Facebook.

“Le petit mouton a l’air d’être échoué sur un petit rocher”, a déclaré Wilson dans l’un de ses mettre à jour les vidéos. Bien que Fiona ait été séquestrée dans une zone, elle avait toujours l’air « grosse et en bonne santé », mais elle avait trop de laine, a-t-il déclaré.

Il pensait que c’était trop dangereux pour un chien d’essayer de rassembler Fiona depuis la falaise. “Vous aurez besoin de beaucoup de personnes pour l’attraper, et plus vous êtes nombreux, plus vous risquez que quelqu’un soit blessé”, a déclaré Wilson dans la vidéo. “On ne peut pas y faire atterrir un bateau facilement. Il y a plein de raisons pour lesquelles ce mouton est toujours là.”

Samedi, Wilson a eu un mise à jour passionnante pour les abonnés : Lui et quatre autres hommes ont décidé de tenter un sauvetage, en utilisant un « équipement lourd », pour amener Fiona sur la pente de la falaise – et ils ont réussi.

“Fans de moutons, c’est la plus grande histoire que j’ai jamais racontée dans The Sheep Game. Jamais. Une énorme nouvelle”, a-t-il déclaré, ajoutant que le mouton était “trop ​​gros” et que c’était “un travail pour la soulever”.

Surplombant la falaise, les agriculteurs sont descendus pour sauver Fiona. SPCA écossaise



Wilson a dit nouvelles de la BBC lui et Graeme Parker, Als Couzens, Ally Williamson et James Parker utilisent un treuil, un dispositif mécanique qui peut agir comme une poulie, pour se rendre à Fiona. Une personne est restée au sommet de la falaise, tandis que les autres ont descendu la falaise d’environ 820 pieds pour la rejoindre, a-t-il déclaré.

Après le sauvetage, Wilson a déclaré sur Facebook que la Société écossaise pour la prévention de la cruauté envers les animaux était sur place et qu’il avait été déterminé que les moutons seraient amenés à Dalscone Farm, une attraction touristique d’Édimbourg proposant des activités pour les enfants.

Dans une déclaration samedi à CBS News, la SPCA écossaise a déclaré que le groupe avait été informé du sauvetage et était intervenu pour superviser le bien-être des moutons. “Notre inspecteur a vérifié la brebis et a constaté qu’elle était en bon état physique, même si elle avait besoin d’être tondue. La propriété de la brebis a ensuite été transférée du propriétaire foncier au groupe de secours”, a déclaré la SPCA écossaise.

Dans une autre mise à jour sur Facebook samedi, Wilson a déclaré que le fermier propriétaire de Fiona ne voulait pas demander « de l’aide à quelqu’un d’autre parce que ce serait sur lui s’il se blessait ».

“Alors parfois, il suffit d’un groupe d’idiots pour faire un travail.” il a écrit dans la légende. “Nous avons obtenu un excellent résultat aujourd’hui, mais un simple faux pas et nous aurions été des imbéciles avec de bonnes intentions.”

Avant de l’envoyer dans sa nouvelle maison, Wilson a coupé la laine envahie de Fiona à un pouce, afin qu’elle s’intègre avec les autres moutons de la ferme, il a dit sur Facebook. Le plan est de transformer sa laine en un article qu’ils pourront vendre aux enchères à des fins caritatives.

Elle est arrivée à la ferme Dalscone le lundi.

CBS News a contacté Wilson et Dalscone Farm pour plus d’informations et attend une réponse.

Plus