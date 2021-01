Après le succès du Galaxy A71 et de son homologue 5G, Samsung devrait faire un suivi avec le Galaxy A72. L’appareil est déjà apparu dans des rendus détaillés ainsi que dans une liste Geekbench et la dernière fuite nous donne un aperçu d’un moule de boîtier en aluminium du téléphone.

Nous pouvons voir que l’arrière comportera un important îlot de caméras avec cinq découpes bien que nous n’attendions que quatre capteurs de caméra. Sur la base des rapports précédents, le tireur principal arrivera à 64MP et il sera rejoint par un capteur ultra-large de 12MP et deux snappers de 5MP pour les captures de macro et les données de profondeur. Le port USB-C et la prise casque se trouvent en bas à côté des découpes du haut-parleur et du microphone. Les boutons d’alimentation et de volume sont situés sur le côté droit.







Moule de coque Galaxy A72

Des fuites de spécifications antérieures suggèrent que le Galaxy A72 embarquera un écran de 6,7 pouces avec un lecteur d’empreintes digitales intégré, un chipset Snapdragon 720G associé à 8 Go de RAM et démarrera Android 11 hors de la boîte. La version 4G de l’A72 devrait se vendre autour de 450 à 500 € en Europe, tandis que la variante 5G devrait se situer entre 550 et 600 €. Nous nous attendons à ce que l’A72 soit lancé en mars dans au moins quatre options de couleur, notamment le noir, le bleu, le blanc et le violet.



Rendu Galaxy A72

La source (en italien)