Le Motorola Razr 40 est mis en vente en Chine et arrive en Europe le mois prochain

Le Motorola Razr 40, plus abordable, arrive quelques semaines après son frère le plus cher, le Razr 40 Ultra. À l’heure actuelle, le modèle vanille n’est disponible qu’en Chine via la boutique en ligne de Lenovo avec un prix de départ de 4 000 CNY pour le modèle 8/128 Go.

Nous avons parcouru les sites de Motorola pour d’autres pays et ils ont tous dit l’équivalent local de « à venir ». Nous l’avons repéré sur un Détaillant tchèque, qui estime la date d’arrivée au 21 juillet, soit dans un mois. Vous pouvez pré-commander une unité pour 21 600 CZK, qui se convertit en 910 €. C’est plus que les 800 € que le Razr 40 était censé coûter.

Quoi qu’il en soit, au début de ce mois, Motorola India a tweeté que la série Razr 40 « arrive bientôt ». Cependant, aucun modèle n’est encore disponible. Aux États-Unis, le Razr 40 Ultra – connu localement sous le nom de Razr+ – est en pré-commande et commencera à être expédié le 29 juin (jeudi de la semaine prochaine). Le Razr+ est également en précommande au Canada, mais il est déjà disponible au Mexique et au Brésil.

Quant à la vanille Razr 40, elle est déjà répertoriée au Brésil (mais il n’y a pas encore de prix ni de date de lancement). Cependant, c’est le seul endroit où nous l’avons vu dans les Amériques.

