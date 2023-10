Le Motorola Razr 40 arrive aux États-Unis sous le nom de Motorola Razr

Motorola a dévoilé les Razr 40 et Razr 40 Ultra en juin. Le Razr 40 Ultra a été lancé aux États-Unis sous le nom de Razr+, et maintenant le Razr 40 Ultra a également fait ses débuts aux États-Unis. Il s’appelle Motorola Razr aux États-Unis et au Canada, mais l’URL de la liste sur les sites Web de Motorola pour ces régions mentionne le smartphone sous le nom de Motorola Razr Gen 3.

Motorola présente le Razr comme le clapet le plus abordable aux États-Unis et a également introduit une nouvelle expérience logicielle appelée Moto Unplugged pour « aider les utilisateurs à faire une pause avec leur smartphone, en supprimant les distractions afin qu’ils puissent être plus présents ». Il s’agit essentiellement d’un mode de concentration qui aide les utilisateurs à faire une « pause numérique » avec les applications de leur choix pendant un certain temps.

Le reste reste le même, ce qui signifie que vous obtenez le SoC Snapdragon 7 Gen 1, Android 13 et une batterie de 4 200 mAh avec une charge filaire de 30 W et une charge sans fil de 5 W. L’écran AMOLED LTPO pliable FullHD+ du Motorola Razr mesure 6,9″ et a un taux de rafraîchissement d’écran de 144 Hz. L’écran de couverture, quant à lui, mesure 1,5″ de diagonale et a une résolution de 368 x 194 pixels.

Le Motorola Razr est doté d’un scanner d’empreintes digitales latéral et de trois caméras : primaire 64MP (avec OIS), ultra-large 13MP et selfie 32MP. Le smartphone est livré dans une seule configuration de 8 Go de RAM + 128 Go de stockage et intègre une puce NFC.

Aux États-Unis, le Motorola Razr est disponible dans les couleurs Sage Green, Summer Lilac, Vanilla Cream et Cherry Blossom au prix de 699,99 $. Cependant, il bénéficiera d’une réduction d’une durée limitée de 100 $.

Le Motorola Razr sera disponible en précommande aux États-Unis à partir du 12 octobre via le site officiel de Motorola. Site Web américain et certains transporteurs et détaillants. Il sera mis en vente à partir du 19 octobre via T-Mobile, Metro by T-Mobile, AT&T, Xfinity Mobile, USCellular, Boost Infinite, Boost Mobile, Consumer Cellular, Best Buy, Amazon.com et le site Web de Motorola, avec une disponibilité ultérieure sur Boutiques en ligne et hors ligne de Cricket Wireless le 20 octobre.













Motorola Razr

Au Canada, le Motorola Razr est au prix de 999,99 CAD et sera vendu uniquement dans la couleur Sage Green. Il peut être pré-réservé via Motorola Site Web canadien à partir du 12 octobre, avec des ventes commençant le 19 octobre sur le site Web de Motorola et auprès de certains opérateurs et détaillants nationaux.

Vous pouvez lire notre revue du Motorola Razr 40 pour en savoir plus ou regarder la critique vidéo liée ci-dessous.

Source