Le Motorola One 5G UW pour Verizon annoncé en octobre dernier avec Android 10 reçoit la mise à jour Android 11.

La nouvelle version est livrée avec le numéro de version RPN31.Q1-51-30-1 et le correctif de sécurité Android de mars 2021. Il apporte également une nouvelle interface utilisateur et des fonctionnalités au One 5G UW, telles que les bulles de discussion et les autorisations uniques.

La mise à jour Android 11 est en cours de déploiement, et si vous n’avez pas encore reçu de notification, vous pouvez vérifier la mise à jour manuellement en accédant à votre One 5G UW. Paramètres > A propos du téléphone > Mises à jour système menu.

