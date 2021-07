Le Motorola One 5G UW Ace arrive chez Verizon

Il existe un nouveau téléphone Motorola 5G abordable sur Verizon appelé One 5G UW Ace. Oui, c’est une bouchée d’un nom, mais c’est la façon de Verizon de se différencier de la foule. Du point de vue des spécifications, le téléphone est presque identique au Moto One 5G Ace lancé plus tôt cette année. Le nouvel appareil arbore la connectivité mmWave 5G et lance également l’audio Adaptive Sound de Verizon, qui est la propre fonction audio spatiale du transporteur et une réponse directe aux goûts de Dolby Atmos et DTS:X.

Le principe est qu’il peut optimiser les sons dans toutes les applications et tous les médias de votre appareil, y compris sur vos écouteurs, sans avoir besoin de matériel ou de logiciel supplémentaire et qu’il devrait également arriver aux anciens téléphones Verizon via une mise à jour logicielle.

En regardant les spécifications de l’appareil, nous avons un écran FHD de 6,7 pouces avec une découpe de trou de perforation centrée. Il y a un appareil photo principal de 48 MP à l’arrière à côté d’un tireur ultra-large de 8 MP et d’un objectif macro de 2 MP. Le chipset Snapdragon 750G est à la barre, aidé par 6 Go de RAM. La fiche technique est complétée par une batterie de 5 000 mAh et Android 11 avec l’interface My UX de Motorola sur le dessus.









Motorola One 5G Ace en argent

Le Motorola One 5G UW Ace se vendra 300 $ et est disponible à partir d’aujourd’hui, le 8 juillet.

