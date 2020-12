Motorola a présenté le Moto G 5G et le Moto G9 Power plus tôt le mois dernier. Le Moto G 5G est arrivé en Inde la semaine dernière, et aujourd’hui le Moto G9 Power le rejoint.

Le Moto G9 Power est proposé dans une configuration unique de 4 Go / 64 Go en Inde au prix de 11 999 INR (160 $ ​​/ 135 €). Il a deux options de couleur – Violet électrique et Sage métallique – et sera en vente exclusivement par Flipkart à partir du 15 décembre.

Le Moto G9 Power est construit autour d’un écran LCD HD + de 6,8 pouces doté d’un trou dans le coin supérieur gauche pour la caméra selfie 16MP. À l’arrière, vous obtenez un lecteur d’empreintes digitales et une configuration à trois caméras comprenant un 64MP principal, une macro 2MP et Unités de capteur de profondeur 2MP.

Sous le capot, le Moto G9 Power dispose d’un SoC Snapdragon 662 et d’une batterie de 6000 mAh qui tire son énergie via un port USB-C jusqu’à 20 W.

Le smartphone exécute Android 10 hors de la boîte et a également un indice IP52, ce qui devrait le protéger des éclaboussures et des éclaboussures.

La source