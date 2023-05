Le Motorola Moto G Stylus 5G (2023) devient officiel avec la puce Snapdragon 6 Gen 1

Motorola a annoncé sa troisième génération de Moto G Stylus 5G et c’est l’un des premiers appareils à être lancé avec le chipset Snapdragon 6 Gen 1 de Qualcomm. L’appareil conserve le stylet de signature qui se trouve à côté du port de charge, bien qu’il n’offre aucune des astuces sophistiquées de Bluetooth ou de sensibilité à la pression trouvées sur le S Pen du Samsung Galaxy S23 Ultra.

Le Moto G Stylus 5G (2023) est construit autour d’un écran LCD IPS de 6,6 pouces avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il y a une petite découpe pour la caméra frontale 16MP. Le Moto G Stylus de cette année gagne un appareil photo principal de 50MP autour (f/1,88, pixels natifs de 1,0 µm) aux côtés d’un module ultra large de 8MP qui se double d’une caméra macro remplaçant le besoin d’une caméra dédiée.











Stylet Moto G 5G (2023)

Le département logiciel est géré par Android 13 avec l’interface MyUX de Motorola en plus. Motorola promet une mise à jour Android majeure et jusqu’à trois ans de mises à jour de sécurité. L’appareil reçoit également une batterie de 5 000 mAh avec un support de charge de 20 W. D’autres caractéristiques notables incluent des haut-parleurs stéréo, une prise casque et un emplacement pour carte microSD pour l’extension du stockage.

Le Moto G Stylus 5G (2023) est disponible dans les couleurs Cosmic Black et Rose Champagne. Le prix de la version 6/256 Go aux États-Unis est fixé à 399 $. Vous pourrez récupérer le Moto G Stylus 5G (2023) de Cricket Wireless à partir du 2 juin. La variante déverrouillée sera proposée à partir du 16 juin via Motorola, Amazon et BestBuy.

