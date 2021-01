Motorola n’a pas exactement mené le peloton en matière de livraison de mises à jour en temps opportun ces derniers temps. En fait, certains utilisateurs attendent toujours les versions d’Android 10. Cependant, les choses pourraient s’améliorer, du moins pour les propriétaires du Moto G Pro. Il existe déjà une mise à jour officielle d’Android 11 pour les unités au Royaume-Uni. En fait, selon le portail de mise à jour officiel que la société a mis en place dans un effort assez récent pour essayer d’aider à une livraison plus rapide et plus transparente, le package particulier est disponible depuis le 21 janvier!

Cela vient seulement maintenant à notre attention, car personne n’a vraiment fait d’histoires sur le sujet. C’est jusqu’à ce qu’un modérateur senior du forum communautaire de Motorola confirme qu’il est en cours de téléchargement sur leur unité Moto G Pro.

Peu de temps après, une capture d’écran de l’écran de mise à jour est également apparue sur Reddit pour le package de 1,1 Go. Il note que les correctifs de sécurité de janvier 2021 font partie de la charge utile.





Écran de mise à jour

Il n’y a pas encore de journal des modifications détaillé, mais les utilisateurs peuvent certainement s’attendre à toutes les nouvelles fonctionnalités qui viennent avec Android 11. Des choses comme les nouvelles conversations, les bulles et les commandes multimédia et de périphérique, les autorisations uniques et un enregistreur d’écran intégré , pour en nommer quelques uns. Vous pouvez vous diriger vers notre revue Android 11 pour plus d’informations.

Bien qu’il soit formidable de voir Motorola lancer ses efforts de mise à jour Android 11, il est un peu étrange que le Moto G Pro reçoive le package en premier, parmi tous les modèles que la société a officiellement promis d’exécuter éventuellement Android 11. Le seul le calendrier prévu pour le déploiement était le suivant: « à partir des mois à venir, en attente du soutien des partenaires ».

Cependant, regarder de plus près le Moto G Pro nous rappelle rapidement qu’il fait partie du programme Android One de Google. Cela explique certainement la livraison plus rapide d’Android 11. De plus, le fait que, bien qu’il s’agisse essentiellement du même appareil, l’US Moto G Stylus n’a pas encore été mis à jour. Ce dernier n’est pas un appareil Android One.











Le nouveau mode bureau de Motorola arrive avec sa mise à jour Android 11

En fait, le rappel de certaines des autres promesses de Motorola concernant des fonctionnalités supplémentaires destinées à être livrées avec Android 11 (la version non-Android One, c’est-à-dire), comme le mode bureau et une interface TV, nous fait espérer qu’un déploiement plus large de la mise à jour Android 11 pour plus de modèles est juste autour du coin. En espérant que Motorola nous prouvera le contraire.

