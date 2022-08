Le Motorola Moto E22i arrache à l’improviste les certifications FCC et TDRA

Motorola n’a cessé d’étendre sa gamme de produits Moto E. Le Moto E32s a été le dernier à rejoindre ses rangs et maintenant un mystérieux Moto E22i est apparu en ligne. Le Moto non annoncé est apparu sur deux sites Web d’autorité de certification – la FCC et TDRA avec le numéro de modèle XT2239-19 sur ce dernier et XT2239-9, XT2239-20 et XT2239-17 sur ce dernier.







Certification Motorola Moto E22i

Les informations sur le combiné sont encore très rares. Le dossier FCC a deux numéros IMEI répertoriés, ce qui suggère qu’il aura un support double SIM. Le document mentionne également la connectivité LTE, le Wi-Fi ac double bande et le Bluetooth. Le téléphone viendra également apparemment avec un chargeur et un câble dans la boîte, comme prévu, mais aussi une poire d’écouteurs. Cela rend une prise audio de 3,5 mm sur l’appareil plutôt probable.

Cela couvre à peu près tout ce que l’on sait actuellement sur le Moto E22i.

