Le Motorola Edge S Pro sera dévoilé jeudi, un Edge 20 Pro pour la Chine

Hier, Motorola a révélé qu’un nouveau smartphone arrivera le 5 août (jeudi) et qu’il aura un nouveau porte-parole de la marque pour la Chine. Cette information a été publiée à partir d’un Motorola Edge S Pro, un modèle qui n’a pas encore été annoncé, ce qui a donné lieu à des spéculations prévisibles.

Motorola dévoilera l’Edge S Pro en Chine le 5 août (jeudi)

Maintenant, la société l’a officialisé et a envoyé des invitations à la presse. Ce sera le téléphone 5G le plus fin et le plus léger de Motorola (6,99 mm et 163 g, selon un teaser). Quel est le rapport avec la série Motorola Edge 20 récemment dévoilée ? L’idée actuelle est que le Edge 20 Pro mondial sera vendu sous le nom de Edge S Pro en Chine.

D’après les teasers que Motorola a publiés sur Weibo, il est clair que le modèle Pro aura un écran avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, un taux d’échantillonnage tactile de 576 Hz, un Snapdragon 870 avec RAM LPDDR5 et stockage UFS 3.1 et un appareil photo impressionnant avec jusqu’à 50x zoom numérique. Tout ce qui correspond au 20 Pro, donnant foi au discours «Edge 20 Pro = Edge S Pro».















Teasers officiels du Motorola Edge S Pro

Le détaillant JD est censé commencer à accepter les pré-inscriptions pour le prochain téléphone, vous ne devriez donc pas pouvoir en acheter un plus longtemps après son annonce. Vous pouvez voir un gros plan de la caméra (et une démonstration de ses compétences) dans la vidéo ci-dessous :

Gardez à l’esprit que le Motorola Edge S vanille (qui a été dévoilé en janvier) n’a pas de modèle Edge 20 équivalent, bien qu’ils partagent certaines similitudes (par exemple le chipset Snapdragon 870). Cependant, ce modèle vanille manque de l’appareil photo principal de 108 MP et de l’objectif périscope. Et il a un écran LCD IPS 90 Hz au lieu d’un écran OLED 144 Hz.

