Le Motorola Edge S Pro est officiel, il s’agit d’un Edge 20 Pro renommé

Motorola se préparait à l’annonce d’un nouveau téléphone en Chine, et c’est maintenant officiel. L’Edge S Pro a été lancé avec un objectif périscope et un Snapdragon 870, mais comme nous l’avions prévu, ce n’est qu’un nouveau nom du déjà connu Edge 20 Pro.

Le téléphone est doté d’un écran OLED de 6,7 pouces avec une résolution Full HD+, 1 milliard de couleurs et une protection Gorilla Glass 5 à l’avant. L’appareil photo principal est annoncé comme « plus de 100 MP », mais en réalité, il s’agit d’un capteur de 108 MP avec la technologie de regroupement de pixels 9 en 1 et une ouverture f/1,9 devant lui.

Les deux autres caméras sont un téléobjectif de 8 MP avec zoom optique 5x et un vivaneau de 16 MP avec FoV de 119 degrés.

La variante mondiale Edge 20 Pro a été lancée avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, mais les utilisateurs en Chine peuvent choisir parmi quatre combinaisons de mémoire possibles – 6/128 Go, 8/128 Go, 8/256 Go et 12/256 GB. Les prix varient entre 2 399 CNY et 3 299 CNY, soit entre 370 $ et 510 $.

Les précommandes ont déjà commencé et la première vente est prévue pour le 10 août.

