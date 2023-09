Le Motorola Edge 40 Neo est mis en vente aujourd’hui en Inde

Le Motorola Edge 40 Neo lancé en Inde jeudi dernier sera mis en vente dans le pays aujourd’hui à partir de 19 heures, heure locale, sur le site Web indien officiel de Motorola, Flipkart, et dans les principaux magasins de détail.

L’Edge 40 Neo est disponible dans les couleurs PANTONE Black Beauty, PANTONE Soothing Sea et PANTONE Caneel Bay avec deux options de mémoire : 8 Go/128 Go et 12 Go/256 Go, au prix de 23 999 INR (290 $/275 €) et 25 999 INR (310 $/275 €). 300 €), respectivement. Cependant, dans le cadre de l’offre spéciale de lancement festif, les deux modèles bénéficieront d’une réduction de 3 000 INR (36 $/34 €).











Motorola Edge 40 Néo

Le Motorola Edge 40 Neo est alimenté par le SoC Dimensity 7030 et exécute Android 13 prêt à l’emploi. Il est construit autour d’un écran incurvé pOLED FullHD+ 10 bits de 6,55 pouces à 144 Hz et contient une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 68 W.

L’Edge 40 Neo arbore une caméra principale de 50MP (avec OIS) à l’arrière, rejointe par une caméra ultra-large de 13MP. Il y a également un appareil photo 32MP à l’avant pour les selfies et les appels vidéo.

Le reste des points forts du Motorola Edge 40 Neo incluent un scanner d’empreintes digitales intégré, un indice IP68, une connectivité 5G et NFC. Il est également livré avec des haut-parleurs stéréo et Dolby Atmos.

Vous pouvez consulter notre couverture d’annonce du Motorola Edge 40 Neo ici pour en savoir plus, et lire notre revue détaillée du Edge 40 Neo si vous envisagez d’en acheter un. Nous avons également une critique vidéo, dont le lien est ci-dessous.