Le Motorola Edge (2022) est le premier téléphone avec Dimensity 1050, contient un écran OLED de 6,6″ 144Hz

Le Motorola Edge de troisième génération est arrivé. Les modèles vanille Edge s’en tiennent aux tâches de milieu de gamme et visent à être un bon compromis entre les produits phares et les versions allégées de la série. Mais au-delà de cela, il n’y a pas beaucoup de cohérence dans ce qui fait un Edge and Edge. Voici une comparaison à trois entre les modèles Edge 2020, 2021 et 2022.













Motorola Bord (2022)

Une chose intéressante à noter est que le Motorola Edge (2022) est le premier téléphone à utiliser le nouveau Dimensity 1050. Il s’agit d’une puce de 6 nm avec mmWave 5G comme principal argument de vente. Il possède également deux cœurs de processeur Cortex-A78 (2,5 GHz) et six cœurs A55 (2,0 GHz), ainsi qu’un GPU Mali-G610 MC3. Il ne fait pas le poids face à un Dimensity 8000, mais il est suffisamment rapide pour le milieu de gamme et offrira des vitesses Internet plus rapides que les téléphones qui ne disposent que de 5G inférieurs à 6 GHz.

Ici, le chipset est associé à 8 Go de RAM, 256 Go de stockage (non extensible) et un Android 12 principalement stock (avec quelques ajustements et améliorations My UX). Le téléphone fonctionne sur une batterie de 5 000 mAh avec une charge TurboPower de 30 W comme son prédécesseur, mais cette année, la charge sans fil de 15 W est prise en charge (tout comme la charge inversée de 5 W).

Vous devez fournir votre propre chargeur, cependant, il n’y a qu’un câble USB-C dans la boîte. Notez que le port USB-C est câblé uniquement pour les vitesses 2.0, il n’y a donc pas de prise en charge de Ready For de Motorola.

L’Edge (2022) n’a pas le profil élancé du modèle 2020, mais il est plus petit que le téléphone de l’année dernière. Il mesure 160,86 x 74,24 x 7,99 mm et pèse 170 g (ce qui le rend 30 g plus léger que le modèle 2021). Le corps est classé IP52 (protégé contre la poussière, résistance aux gouttes d’eau).

L’écran est le plus petit à ce jour avec une diagonale de 6,6 pouces sur le panneau OLED de 1 080 x 2 400 pixels (20:9). Mis à part la taille, il s’agit du meilleur écran à ce jour car il conserve le taux de rafraîchissement de 144 Hz de son prédécesseur, mais il le surpasse en qualité grâce à son panneau 10 bits avec prise en charge HDR10+. Le retour à OLED a permis au lecteur d’empreintes digitales de revenir à sa position sous affichage.

La caméra arrière mélange encore les choses avec un module principal de 50 MP (pixels de 1,0 µm) avec une lentille F / 1,8 et la première stabilisation optique d’image (OIS) dans la famille. Il est rejoint par un appareil photo ultra large de 120° avec un capteur de 13 MP (1,12 µm) et une ouverture f/1,5 incroyablement lumineuse. Si cela ne suffisait pas, cet appareil photo peut également prendre des photos macro. Enfin, il y a un capteur de profondeur.

La caméra principale peut enregistrer des vidéos 4K à 60 ips et au ralenti à 1080p à 120 ips. La caméra ultra large culmine à 1080p @ 30fps. La caméra selfie à l’avant est comme avant, un capteur 32MP (0,7µm, binning 4-en-1) avec capture vidéo 1080p@30fps.

Quelques autres choses à noter incluent les deux haut-parleurs avec son Dolby Atmos. Il n’y a cependant pas de prise jack 3,5 mm à bord. Outre la connectivité du port USB est entièrement sans fil – Wi-Fi 6E (2,4, 5 et 6 GHz), Bluetooth 5.2 et NFC, plus la prise en charge de toutes les principales constellations de positionnement. Quant à la connexion 5G, vous obtenez sous-6 et mmWave avec une nanoSIM physique et une eSIM.

Le Motorola Edge (2022) apparaît uniquement sur le site américain pour l’instant et la société n’a pas encore révélé les détails complets du lancement, mais nous garderons un œil ouvert. De plus, il n’y a qu’un seul coloris disponible.

La source