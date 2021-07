Le Motorola Edge 20 Pro est représenté dans des rendus d’apparence officielle

Après une multitude de rendus divulgués montrant le Motorola Edge 20 il y a quelques jours, nous avons aujourd’hui des rendus d’apparence officielle du Edge 20 Pro en tournée.

Jusqu’à présent, le modèle Pro de la famille devait arborer un écran incurvé comme l’original Edge et Edge +, mais comme vous pouvez le voir ci-dessous, le point de la marque « Edge » est maintenant complètement perdu, car Motorola a choisi d’aller avec un écran plat sur les trois membres de la gamme 2021.

Le Motorola Edge 20 Pro devrait avoir le chipset Snapdragon 870 à la barre, associé à 6/8/12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. À l’arrière, il y a soi-disant un appareil photo principal de 108 MP, un ultra-large de 16 MP avec mise au point automatique pour les prises de vue macro et un téléobjectif périscope de 8 MP avec zoom optique 5x. Sur le devant, vous obtenez un snapper de 32 MP pour les selfies, et le téléphone dispose d’une batterie de 4 500 mAh.

Les images nous disent de nous attendre à un haut-parleur mono ou à un combo stéréo hybride avec l’écouteur comme autre canal, un capteur d’empreintes digitales sous l’écran et un bouton Google Assistant (éventuellement) sur la gauche. Le combiné est représenté en bleu, mais d’autres couleurs peuvent également être proposées.

La famille Edge 20 deviendra officielle lors d’un événement le 5 août, a révélé la société plus tôt dans la journée.

