Le MotoGP effectue une reconnaissance du circuit international de Buddh avant le premier Grand Prix d’Inde

Une équipe de 12 membres de Dorna Sports, le détenteur mondial des droits commerciaux du MotoGP, a récemment conclu une visite de reconnaissance préalable en Inde pour évaluer les préparatifs de course sur le circuit international de Buddh pour le premier Grand Prix d’Inde qui se tiendra en septembre.

Dirigée par la directrice des événements de Dor’a, Norma Luna, l’équipe composée d’officiels des équipes de marketing et de sponsoring MotoGP a rencontré toutes les parties prenantes pour évaluer les préparatifs des préparatifs très attendus du MotoGP Bharat avant la course prévue du 22 au 24 septembre.

L’équipe a méticuleusement étudié le circuit pour évaluer divers aspects techniques, inspecter les installations de configuration de la diffusion et évaluer diverses autres exigences essentielles pour organiser un événement de classe mondiale.

Le COO de FairStreet Sports, Pushkar Nath Srivastava, le promoteur indien de l’événement, était confiant dans la capacité du site à organiser le plus grand spectacle sportif annuel du pays.

«Avec moins de 124 jours pour le méga événement, nous avons eu des discussions opérationnelles importantes ainsi que des discussions détaillées sur le marketing, l’image de marque, le parrainage et les conversations liées à la diffusion de la course. Il est encourageant de voir à quel point le MotoGP Bharat est important du point de vue mondial ainsi que pour nous, les parties prenantes indiennes aux côtés du gouvernement », a-t-il déclaré.

Une grande partie de l’accueil du MotoGP consiste également à mettre en valeur leur potentiel touristique et lors de leur visite, l’équipe Dorna a également eu l’occasion d’explorer l’un des monuments les plus emblématiques du monde et la fierté de l’Uttar Pradesh, le Taj Mahal, les organisateurs de GotoGP Bharat informé dans un communiqué vendredi.

Situé à seulement deux heures de route de l’hippodrome, l’équipe a été captivée par la grandeur de Taj et laissée en admiration.

Le MotoGP Bharat encouragera non seulement un large éventail de fans à venir assister aux merveilles sur place, mais aussi à explorer le milieu unique de la riche culture, du patrimoine et de l’histoire, selon le communiqué.

Srivastava a en outre ajouté : « Nous prévoyons une impulsion significative pour l’industrie du tourisme, et cet événement est sur le point de débloquer d’énormes opportunités d’investissement pour l’État de l’Uttar Pradesh ».

Prévue comme la 13e course du calendrier, l’Inde verra 42 équipes et 84 pilotes en action dans les catégories MotoGP, Moto2 et Moto3. Il inclura des noms comme Francesco Bagnaia de Ducati, Marc Marquez de l’équipe Repsol Honda, Marco Bezzecchi de Mooney, Brad Binder et Jack Miller de Redbull, et Jorge Martin de Prima, tous prêts à débarquer bientôt sur le sol indien.

