Le MotoGP aura des courses de sprint à chaque manche à partir de 2023

Le MotoGP organisera des courses de sprint de style Formule 1 à chaque manche du championnat à partir de 2023, ont annoncé samedi la Fédération internationale de motocyclisme (FIM) et les organisateurs avant les qualifications pour le Grand Prix d’Autriche à Spielberg.

La Formule 1 a approuvé en février un plan visant à organiser trois courses de sprint au lieu de six en 2022 après l’avoir testé lors de trois courses l’année dernière, et le MotoGP a déclaré qu’il suivrait cet exemple bien que leurs courses de sprint n’aient aucune incidence sur les positions sur la grille.

A LIRE AUSSI | Jamie Vardy prolonge son séjour à Leicester jusqu’en 2024

“Nous allons introduire à partir de l’année prochaine une course de sprint le samedi dans chaque Grand Prix”, a déclaré le président de la FIM, Jorge Viegas, aux journalistes.

“Nous pensons qu’après deux ans de COVID, nous avons tous fait des sacrifices incroyables pour continuer à avoir cet important championnat et il est temps de donner plus de visibilité à la télévision mais aussi aux spectateurs. Nous avons besoin de plus de spectateurs et d’un meilleur spectacle.

« Il y a quelques détails à décider avec les équipes, les pilotes et les constructeurs. Ces courses de sprint ne compteront pas pour la grille. Cela sera défini par les qualifications.

Carmelo Ezpeleta, PDG des promoteurs MotoGP Dorna Sports, a déclaré que l’objectif du championnat était d’essayer d’améliorer tous les aspects.

“Nous avons examiné d’autres sports, différentes possibilités pour offrir un meilleur spectacle”, a déclaré Ezpeleta. “Cela a été discuté avec la FIM, les constructeurs et les équipes.”

Le champion du monde en titre de MotoGP, Fabio Quartararo, s’est déchaîné vendredi contre les projets de courses de sprint.

“Je ne suis pas celui qui décide des formats de course, mais je pense que nous entrons dans un format totalement stupide”, a déclaré Quartararo, cité par Autosport.com.

« Si on le fait de temps en temps, comme en Formule 1, je pense que ça peut être intéressant, mais tous les samedis. Sincèrement, il y a des circuits où tu es épuisé physiquement, comme Assen, Mugello.

« Quand nous terminons la course, nous sommes épuisés. Honnêtement, je ne pense pas qu’il soit juste de faire cela sans demander l’avis des coureurs. Ou du moins, on ne m’a pas demandé.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici