Le Moto Razr 40 Ultra fuit dans une annonce vidéo complète

Motorola lance son duo Razr 2023 le 1er juin, et nous venons de voir le Razr 40 Ultra, qui s’appellerait Razr+ dans certains pays, dans une publicité vidéo complète de 44 secondes. Il a été publié par Evan Blass sur son profil Twitter privé, et nous le partagerons avec vous – profitez du tout nouveau pliable dans toute sa splendeur :





Le nouveau smartphone aura un écran de couverture de 3,5 pouces, s’étendant à peu près d’un coin à l’autre. Il contournera les deux caméras et le flash LED dans un premier agencement externe de perforation – ce sont les plus grands trous que nous ayons vus sur un écran de smartphone. L’interface sera conçue spécifiquement pour utiliser tout l’espace, y compris les widgets musicaux personnalisés, les écrans AOD et les fonctionnalités étendues de réponse aux notifications.

Motorola n’a pas encore révélé les spécifications du Razr 40 Ultra, mais nous avons déjà entendu dire qu’il fonctionnera sur Snapdragon 8+ Gen 1, qui est un chipset phare assez performant. L’AMOLED pliable aura une résolution de 1080p, tandis que l’écran de couverture aura 1056 x 1066 pixels. Le téléphone aura jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, une variante double SIM, ainsi qu’une avec des capacités eSIM.













Captures d’écran de la vidéo

Le lancement est dans sept jours, où nous apprendrons les derniers détails – quand le Razr sera disponible à la vente et s’il dépassera le prix de 1 200 €/949 £ fixé par son prédécesseur.

