Le Moto RAZR (2022) est-il lié aux États-Unis?

Début août, Lenovo a dévoilé la dernière génération du RAZR de Motorola, rendu exclusif pour le marché chinois. À l’époque, il ne semblait pas qu’un lancement mondial de l’appareil se produise de si tôt. Honnêtement, personne n’aurait reproché à Lenovo de garder le pliable dans son pays d’origine étant donné le marché pliable tel qu’il est. J’entends par là complètement dominé par Samsung, du moins ici aux États-Unis.

Aujourd’hui, il semble que Lenovo puisse sortir l’appareil hors de Chine après tout, avec des images marketing avec du texte en anglais découvertes et ensuite divulguées par le seul et unique @evleaks.

Maintenant, ce n’est pas parce que les images montrent du texte en anglais que les acheteurs américains devraient être excités pour l’instant. L’une des images montre clairement l’interface utilisateur de messagerie WhatsApp, qui n’est pas l’application la plus utilisée ici aux États-Unis. C’est certainement une chose en dehors des États-Unis, donc ces images pourraient signifier que le téléphone arrive au Canada et/ou sur les marchés européens. Nous ne savons vraiment pas, et parce que nous ne savons pas du tout où @evleaks trouvé ces images, nous ne le saurons peut-être pas avant Lenovérola fait une annonce.

Je dirai une chose : ce n’est pas un mauvais téléphone. Bien que le premier RAZR pliable puisse être considéré comme l’un des pires téléphones de tous les temps, nous sommes tous pour des améliorations et des avancées. Ce n’est pas parce que le premier était mauvais et que le second n’était pas si génial non plus que la troisième itération partagera le même sort. Après tout, la troisième fois est un charme.

Voulez-vous que cela vienne aux États-Unis?

// @evleaks