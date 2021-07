Le Moto G60S est en préparation, le prix et certaines spécifications sont sortis

En avril, Motorola a sorti le Moto G60, et maintenant il semble que la société soit déjà occupée à travailler sur une version légèrement améliorée de ce téléphone.

Selon une nouvelle fuite, le Moto G60S devrait être lancé dans un proche avenir, pour un prix d’environ 300-320 € en Europe. C’est plus élevé que le prix du G60, ce qui est un autre signe que le modèle S apporterait quelques améliorations par rapport au modèle vanille.

Moto G60

Une autre confirmation est le fait que la source de cette fuite mentionne que le G60S sera livré avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. C’est 2 Go de RAM supplémentaire par rapport au G60. Le G60S ne serait également disponible qu’en bleu. Il s’appelle Lisbonne et nous n’avons malheureusement pas plus de détails à ce sujet pour le moment.

Il est probablement prudent de supposer que le G60 sera le modèle sur lequel le G60S est fortement basé. Espérons que plus de fuites et de rumeurs nous donneront bientôt une image plus complète.

