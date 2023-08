Le Moto G54 fuit dans les rendus de presse d’apparence officielle

Le Moto G53 de Motorola a été lancé en décembre, et la société travaille déjà dur pour préparer son successeur, qui s’appellera sans surprise G54.

Nous l’avons vu dans des rendus pas très étonnants au début de ce mois, mais aujourd’hui, nous allons nous régaler. Le légendaire leakster Evan Blass (alias @evleaks) a mis la main sur des rendus de presse très officiels du prochain appareil de milieu de gamme. Les voici pour votre plus grand plaisir.











Moto G54 a fui les rendus

Nous voyons trois des quatre coloris supposés être lancés : Outer Space (gris foncé), Coronet Blue (le bleu vif) et ce qui est probablement Ambrosia. De plus, il y aura aussi une version Ballad Blue. Au cas où vous vous poseriez des questions sur les noms étranges, ce sont des noms de couleurs Pantone. Motorola a un partenariat continu avec Pantone, c’est pourquoi il en est ainsi.

Selon des rumeurs passées, le G54 devrait être livré avec un écran tactile FHD+ de 6,5″ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une caméra arrière principale de 50 MP, un vivaneau selfie de 16 MP, jusqu’à 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage extensible, et une batterie de 5 000 mAh. C’est le double du stockage maximal par rapport à son prédécesseur, et il dispose également d’un écran haute résolution, mais sinon, il ne semble pas y avoir de mises à jour.

