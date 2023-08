Le Moto G54 devrait arriver le 5 septembre

Motorola lancera le Moto G84 en Inde vendredi prochain, et aujourd’hui, nous avons appris l’arrivée d’un autre midranger. Le Moto G54 sera présenté le 5 septembre, selon la division chinoise de l’entreprise sur Weibo.

Le téléphone est déjà apparu dans certains rendus divulgués plus tôt ce mois-ci, et il a maintenant également été répertorié par TENAA, confirmant son apparence ainsi que certaines spécifications et fonctionnalités clés.

Bande-annonce du Moto G54

Nous pouvons voir la conception simple à double caméra à l’arrière du Moto G54, ainsi que la bosse sur le côté où se trouve la touche d’alimentation, ce qui signifie qu’il servira également de scanner d’empreintes digitales. Cela signifie que le panneau LCD est probablement conservé. Et la capacité de la batterie est de 4 850 mAh, ce qui correspond à la charge minimale ; la moyenne sera sûrement de 5 000 mAh.

La fiche technique complète devrait être publiée ultérieurement par les autorités chinoises, mais nous nous attendons à un appareil photo principal de 50 MP, un jeu de tir selfie de 16 MP, jusqu’à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.











Moto G54 sur TENAA

Le prédécesseur Moto G53 a été dévoilé en Chine en décembre 2022, avant de devenir mondial 1,5 mois plus tard. si une répétition devait se produire, les fans de Moto du monde entier devront peut-être attendre jusqu’en octobre pour que le Moto G54 arrive.

Source (en chinois) | Via 1 • Par 2