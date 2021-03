Alors que Motorola a consacré le 25 mars au lancement de son smartphone 2021 le plus puissant à ce jour – le Moto G100 -, la société a également discrètement introduit une offre 5G beaucoup plus abordable, dans le Moto G50.

L’un des premiers appareils à arborer le Qualcomm Snapdragon 480 – le premier chipset de la série 400 avec des capacités 5G – le Moto G50 divise par ailleurs la différence en termes de fonctionnalités, par rapport aux autres entrées abordables de la gamme Moto G de dixième génération – le Moto G10 et G30.

Le téléphone est équipé d’un écran LCD IPS « Max Vision » 20: 9 HD + (720×1600) de 6,5 pouces, doté d’une encoche en forme de goutte de rosée avec une caméra frontale de 13 Mpx et d’un taux de rafraîchissement élevé de 90 Hz.

Sur le dos (en plastique), se trouve un module de caméra, de conception similaire aux G10 et G30, mais avec un capteur de moins. Il est dirigé par un 48Mp F/1.7 vivaneau, accompagné d’une caméra macro 5Mp et d’un capteur de profondeur 2Mp.

Au-delà de la 5G, l’un des aspects les plus attrayants du G50 pour beaucoup sera probablement sa batterie de 5000 mAh, qui devrait offrir une grande longévité, compte tenu du matériel modeste du téléphone. Il prend également en charge la charge rapide jusqu’à 15W, mais Motorola ne regroupe qu’une charge de 10W dans la boîte.

À la manière de Motorola, bien qu’il n’y ait pas de classification IP officielle, le téléphone est répertorié comme «hydrofuge», il devrait donc être capable de résister à une légère pluie de pluie sans abandonner le fantôme.

Le reste des côtelettes de connectivité du téléphone incluent Bluetooth 5.0, une radio FM intégrée (avec écouteurs inclus dans la boîte) et NFC – pour les paiements sans contact et le couplage facile avec d’autres appareils – pas toujours une garantie sur un smartphone aussi abordable.

Sur la plupart des marchés, le Moto G50 sous Android 11 est disponible dans l’un des deux SKU – tous deux avec 4 Go de RAM mais 64 Go ou 128 Go de stockage (microSD extensible jusqu’à 128 Go), et est disponible en gris acier et vert aqua.

L’arrivée sur le marché britannique a provisoirement été qualifiée de « dans les semaines à venir », avec des détaillants et des partenaires transporteurs tels qu’Amazon, Argos, Carphone Warehouse, Tesco, John Lewis, GiffGaff, O2, Vodafone et EE. Le téléphone est au prix de 199,99 £, ce qui en fait l’un des téléphones 5G les plus abordables à ce jour.