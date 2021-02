La très longue série G d’appareils économiques de Motorola semble prête à sauter dans l’espace à deux chiffres cette année. Plus tôt dans la journée, nous vous avons parlé des prochains Moto G10 et Moto G30, mais il y aura aussi un Moto G40.

Selon certaines rumeurs, il s’agirait de l’appareil nommé Ibiza qui a été repéré sur Geekbench hier. Il est alimenté par le chipset 5G d’entrée de gamme récemment dévoilé de Qualcomm, le Snapdragon 480, et est livré avec 6 Go de RAM et Android 11 préinstallés. Le téléphone a déjà été certifié par la Wi-Fi Alliance, et maintenant un pronostiqueur affirme qu’il se dirige vers l’Inde.

Le lancement devrait avoir lieu bientôt, et le Moto G40 serait doté d’un écran LCD IPS 90 Hz. Il sera facturé comme un appareil 5G économique, qui fait partie du marché qui se remplit rapidement ces derniers temps. Ce qui n’est pas clair, c’est la résolution, et cela pourrait être 720p + ou 1080p +. Nous espérons évidemment ce dernier, mais ne retenez pas votre souffle. Le G40 devrait devenir officiel avant la fin du mois.

La source | Via