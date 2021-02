Le Moto G30 dévoilé avec une caméra 64MP et un écran 90 Hz, le Moto G10 suit

Après avoir joué avec la 5G et les stylets, la série G de milieu de gamme de Motorola revient à ses racines avec des téléphones simples mais performants. Les Moto G10 et G30 sont le début d’une nouvelle génération, qui se concentre sur une solide expérience de l’appareil photo et une longue durée de vie de la batterie.

Les deux téléphones sont assez similaires, sauf que le G30 agit comme une sorte de modèle «plus» avec quelques mises à niveau matérielles. Les G10 et G30 seront lancés dans certains pays européens au cours des prochaines semaines.

Moto G30

Les deux téléphones disposent d’écrans LCD IPS 6,5 pouces avec une résolution de 720 x 1 600 px. Le Moto G30 se distingue par un taux de rafraîchissement de 90 Hz. En outre, il dispose d’une caméra selfie 13MP vivant dans une encoche.

La caméra quadruple à l’arrière comprend un senspr principal de 64 MP avec la technologie Quad Pixel. Après le binning, le capteur a effectivement des pixels de 1,4 µm et une résolution de 16 MP, ce qui, combiné à l’ouverture lumineuse f / 1,7, jette les bases du mode Vision nocturne.

La came principale est rejointe par une caméra ultra grand angle 8MP (118 °). Il n’y a pas de téléobjectif, mais le capteur principal haute résolution assume les fonctions de zoom. Deux caméras supplémentaires sont à bord, une caméra macro 2MP et un capteur de profondeur 2MP (utilisé pour la découpe, la couleur d’accompagnement et, bien sûr, les portraits). L’enregistrement vidéo est limité à 1080p à 60 ips.

Et c’est une limite du chipset car le G30 est alimenté par un Snapdragon 662. Il possède huit cœurs de processeur Kryo 260 (quatre basés sur A73, quatre sur A53), plus un GPU Adreno 610. Il fonctionne sous Android 11 avec quelques fonctionnalités développées par Motorola ajoutées en plus.













Le Moto G30 sera disponible en Pastel Sky et Phantom Black

Le téléphone est livré avec 4 Go ou 6 Go de RAM et 128 Go de stockage intégré. Il existe des versions à une et deux cartes SIM et, bien que les deux aient des emplacements microSD, la version double SIM utilise une conception de fente hybride, ce qui la limite à une carte SIM si vous avez une microSD.

Il s’agit d’un téléphone 4G (Cat.4), il prend également en charge le Wi-Fi, le Bluetooth 5.0, le NFC et une variété de systèmes de positionnement par satellite. La connectivité filaire comprend USB-C (câblé pour des vitesses 2.0) et une prise casque 3,5 mm. Un récepteur radio FM est également disponible.

La batterie de 5000 mAh est bonne pour plus de 2 jours d’utilisation, selon les propres tests de Motorola, et peut être rechargée rapidement à 20W.

Moto G10

Le Moto G10 est similaire, mais avec certaines des fonctionnalités supplémentaires rappelées. Par exemple, l’écran de 6,5 pouces 720p + est verrouillé à 60 Hz. En outre, la batterie de 5000 mAh atteint une charge de 10 W.

Pourtant, le chipset Snapdragon 460 n’est qu’une version down-clocked du 662. Ce téléphone démarre avec une configuration de mémoire moins impressionnante, 4/64 Go, mais vous pouvez aller jusqu’à 128 Go de stockage si vous préférez. La situation microSD est la même que sur le G30 – vous pouvez utiliser une carte jusqu’à 512 Go, tant que vous abandonnez la deuxième carte SIM.

La caméra est également similaire, sauf que le capteur principal a maintenant une résolution de 48MP. Cependant, le capteur est de la même taille, ce qui signifie que les pixels post-binning sont en fait un peu plus grands – 1,6 µm. L’appareil photo conserve également l’ouverture f / 1.7 et le mode de vision nocturne.

La caméra selfie est rétrogradée à une résolution de 8 MP, mais les modules restants sont les mêmes. C’est la came ultra large 8MP et deux modules 2MP. L’enregistrement vidéo est, comme prévu, limité à 1080p à 60 ips.

La situation de connectivité est également la même, jusqu’à la prise casque 3,5 mm. Les deux téléphones disposent de lecteurs d’empreintes digitales sur le dos. Et il y a un bouton Assistant Google sur le côté.











Le Moto G10 a une texture ondulée sur le dos: le joli coloris Iridescent Pearl • le séduisant Iridescent Pearl et le sobre coloris Aurora Grey

Les Moto G10 et G30 ont tous deux des corps en plastique avec un design hydrofuge, ce qui leur a valu un indice IP52 – étanche à la poussière et capable d’éviter les gouttes d’eau.

Le Moto G10 coûtera 150 €, tandis que le G30 coûtera 180 € et les deux seront sur les tablettes avant la fin du mois.