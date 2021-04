Juste au moment où vous pensiez que Motorola ne pourrait plus présenter de nouveaux téléphones, le Moto G20 est officiel, offrant un écran 90Hz et un processeur Unisoc T700 pour un prix abordable.

La société, propriété de Lenovo, a récemment présenté les Moto G10, G30, G100 et G50 afin que l’assaut des combinés ne ralentisse pas pour 2021. Le Moto G20 démarrera à 149 euros et commencera à être expédié cette semaine en Europe.

Assis au milieu, le G20 est peut-être la boucle d’or de la gamme, vous offrant un équilibre entre spécifications et fonctionnalités. Sa caractéristique principale est un écran LCD IPS de 6,5 pouces avec une résolution HD + et un taux de rafraîchissement de 90 Hz; cela vous procure une expérience plus fluide par rapport au 60Hz traditionnel.

Le téléphone est également livré avec un appareil photo principal de 48Mp avec un module ultra-large de 8Mp et deux capteurs de 2Mp pour les prises de vue macro et les données de profondeur. À l’avant, vous trouverez un appareil photo 13Mp qui se trouve dans une encoche en forme de goutte d’eau.

Le Moto G20 est incroyablement similaire à ses frères et sœurs, bien que le G10 n’ait pas de taux de rafraîchissement de 90 Hz et que le G30 vous offre une caméra principale de 64Mp.

Alors que les G10 et G30 sont alimentés par des processeurs Qualcomm Snapdragon, le G20 est livré avec une puce Unisoc T700 moins connue; un processeur octa-core avec des vitesses allant jusqu’à 1,8 GHz. Le téléphone dispose de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage extensible via un emplacement pour carte microSD.

Comme ses compagnons stables, le Moto G20 dispose d’une batterie de 5000 mAh et pèse 200 g. Il sera disponible en Breeze Blue et Flamingo Pink. Il exécute Android 11 avec l’interface utilisateur My UX de Moto.

C’est un ensemble de spécifications assez décent pour le prix, mais Motorola a une concurrence féroce sur le marché du budget ces jours-ci de la part de Xiaomi et Realme pour n’en nommer que deux.

