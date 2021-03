L’objectif de la gamme Moto G de Motorola a toujours été d’offrir les meilleures spécifications possibles à un prix abordable. Nous nous sommes habitués à des offres de milieu de gamme solides au fil des ans, mais nous avons maintenant un ajout plus excitant – entrez le Moto G100. En fait, nous avons déjà vu ce téléphone – il s’agit du Motorola Edge S sorti en Chine il y a à peine deux mois.







Moto G100 dans les couleurs Iridescent Sky et Iridescent Ocean

Avec son écran LCD IPS de 6,7 pouces et son taux de rafraîchissement de 90 Hz, le Moto G100 offre une expérience visuelle spacieuse et fluide. Le panneau a une résolution FHD + et est également certifié HDR10. Vous obtenez non pas une mais deux caméras selfie avec une unité principale de 16 MP et un module ultra-large de 8 MP qui vous aide à intégrer plus de vos amis dans la photo.

L’autre argument de vente clé du G100 se trouve sous le capot où se trouve le chipset Snapdragon 870. C’est de loin la puce la plus performante à ce jour sur un téléphone Moto G et devrait offrir des performances de haut niveau. Il y a 8 Go de RAM et 128/256 Go de stockage qui est encore extensible via le slot microSD.

À l’arrière, le Moto G100 contient un appareil photo principal de 64 MP avec une ouverture f / 1,7 et un capteur 1/2 « (taille de pixel de 0,7 μm). Il est rejoint par un capteur ultra-large de 16 MP avec un flash LED annulaire qui sert également de caméra macro pour quelques gros plans intéressants. Les modules restants sont un assistant de profondeur de mise au point fixe de 2MP et un module ToF pour une mise au point automatique rapide au laser.

La façade logicielle est couverte par My UX de Motorola qui se trouve au sommet d’Android 11. Un nouvel ajout intéressant est la plate-forme «Ready For» qui apporte une interface de bureau une fois connectée à un moniteur externe ou à un téléviseur. Motorola propose également une station d’accueil qui permet de garder votre téléphone chargé et connecté tout en bénéficiant d’un ventilateur de refroidissement intégré pour contrôler les thermiques.

Pour compléter la fiche technique, une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 20 W, une prise casque 3,5 et une connectivité NFC. Le téléphone dispose également d’un revêtement hydrofuge mais sans classification IP officielle.

Le Moto G100 est disponible dans les couleurs Iridescent Sky, Iridescent Ocean et Slate Grey. Il sera disponible sur les marchés européens et certains marchés d’Amérique latine à partir d’aujourd’hui.