Le Moto G Stylus 5G devient officiel pour le marché américain avec un prix de 399 $

Le G Stylus (2021) déjà annoncé de Motorola compte désormais une entreprise compatible 5G dans la liste de l’entreprise. Le Moto G Stylus 5G, souvent divulgué, est finalement devenu officiel aujourd’hui pour le marché américain, où il sera disponible à partir du 14 juin pour 399 $.

Donc, vous vous demandez exactement ce que vous obtenez pour l’argent, à part le stylet qui est évident parce que c’est dans le nom ? Voyons voir. Le téléphone dispose d’un écran tactile LCD 1080×2400 de 6,8 pouces, du chipset Snapdragon 480 5G, de 6 Go de RAM, de 256 Go de stockage extensible et d’une batterie de 5 000 mAh avec un chargeur de 10 W dans la boîte.







Stylet Moto G 5G

À l’arrière, vous avez un appareil photo principal de 48 MP f/1.7, un ultra-large de 8 MP f/2.2 118 degrés, une caméra macro de 5 MP et un capteur de profondeur de 2 MP, tandis qu’à l’avant pour les selfies, il y a un capteur de 16 MP. la perforation d’écran alignée à gauche. Le téléphone fonctionne sous Android 11, est fabriqué en plastique et ne sera proposé que dans un seul coloris appelé Cosmic Emerald.

L’écran et les caméras semblent identiques à son cousin 4G lancé en janvier, tandis que le chipset (évidemment), la mémoire, le stockage et la capacité de la batterie ont reçu de belles bosses.