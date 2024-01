Le motif des 8 morts par balle à Joliet, dans l’Illinois, après que le tireur présumé ait été retrouvé mort au Texas, n’est pas clair

JOLIET, Illinois (CBS) — Les enquêteurs n’ont pas encore déterminé le motif de la mort par balle de huit personnes à Joliet après que le tireur présumé a été retrouvé mort par suicide apparent au Texas lundi soir.

“Nous ne pouvons pas entrer dans sa tête. Nous n’avons tout simplement aucune idée de la raison pour laquelle il a fait ce qu’il a fait”, a déclaré mardi après-midi le chef de la police de Joliet, Bill Evans, à propos du tireur présumé, Romeo Nance, 23 ans.

Evans a déclaré que les enquêteurs pensaient la séance de tir Les violences ont commencé dimanche dans deux maisons situées en face l’une de l’autre dans le pâté de maisons 2 200 de West Acres Road, bien que les sept personnes qui y ont été tuées n’aient été retrouvées que lundi matin.

“Cet incident a eu un impact considérable sur la ville de Joliet”, a déclaré Evans. “Cela a eu un impact énorme sur mon agence, tant mentalement que physiquement.”

Cinq personnes – deux filles, âgées de 14 et 16 ans ; deux femmes, Alexandria Nance, 20 ans, et Christine Esters, 38 ans ; et un homme de 31 ans, Joshua Nance – ont été retrouvés morts dans une maison au 2212 W. Acres Rd., et deux personnes – un homme de 35 ans, William Esters II ; et une femme de 47 ans, Tameka Nance – ont été retrouvées mortes dans l’autre au 2225 W. Acres Rd., selon Evans et le bureau du coroner du comté de Will.

Les voisins ont déclaré que Romeo Nance vivait au 2212 W. Acres Rd.



Un suspect se suicide au Texas après une vague de meurtres à Joliet

“Nous ne connaîtrons peut-être jamais la vérité”

Evans a dit Nance était apparentée à la plupart, sinon à la totalité, des personnes vivant dans les deux maisons, bien que leurs relations exactes entre elles et avec Nance ne soient pas encore claires.

“Nous sommes encore en train de régler ce problème”, a déclaré Evans.

Les enquêteurs pensent qu’après la fusillade sur West Acres Road, Nance a ensuite tiré dans la jambe d’un homme de 42 ans dimanche après-midi dans le pâté de maisons 200 de Davis Street à Joliet. Cet homme était la seule victime à avoir survécu à la fusillade.

“Il y avait neuf coups de feu”, a déclaré son voisin Curtis Ellis. “C’est tout un clip qu’il essayait de charger sur ce type – et il a eu de la chance qu’il n’ait tout simplement pas touché un organe vital.”

Vers 16h15 dimanche, une vidéo de surveillance montre une Toyota Camry rouge associée à Nance passant devant un homme sortant ses courses. Le conducteur de la Camry dit quelque chose à l’homme qui sort les courses – puis se rend au bout du pâté de maisons avant de faire demi-tour, de s’arrêter et de tirer neuf fois.

Environ 10 minutes plus tard, les enquêteurs pensent que Nance a abattu Toyosi Bakare, 28 ans, dans le complexe Pheasant Run Apartments, dans le canton non constitué en société de Joliet, dimanche après-midi. Bakare, originaire du Nigeria et vivant aux États-Unis depuis environ trois ans, a été retrouvé en sang à cause d’une blessure par balle. Il a été transporté d’urgence dans un hôpital de la région, où son décès a été constaté.

Les détectives avaient appris que Bakare avait quitté son domicile pour acheter des cigarettes dans une station-service locale lorsqu’il avait été abattu.

Alors que les détectives du shérif du comté de Will enquêtaient sur la mort par balle de Bakare, ils ont commencé à rechercher la Toyota Camry rouge que Nance conduisait. Lorsque leurs recherches se sont révélées vides, les autorités ont mis en place une surveillance à la dernière adresse connue de Nance, dans le pâté de maisons 2 200 de West Acres Road.

Lundi matin, les députés se sont rendus à pied à la maison où vivait le propriétaire enregistré de la Toyota, sur West Acres Road, et n’ayant pas obtenu de réponse, ils se sont rendus dans une maison de l’autre côté de la rue où vivait un parent du propriétaire de la voiture.

Les députés ont trouvé du sang dans cette maison, puis se sont rendus dans les deux maisons, où ils ont trouvé au total sept personnes mortes.

Evans a déclaré que les enquêteurs n’avaient pas encore trouvé de lien entre les victimes de West Acres Road et les deux autres fusillades, ni de mobile pour aucun des meurtres.

“Dans de nombreux cas comme celui-ci, nous ne connaîtrons peut-être jamais la vérité ni les motifs de ces meurtres insensés”, a déclaré Dan Jungles, chef adjoint du shérif du comté de Will.

Jungles a déclaré qu’il était évident que le vol n’était pas un motif de la mort de Bakare, notant que de l’argent avait été trouvé dans la zone proche de son corps. Les enquêteurs ont déterminé que Bakare avait quitté son domicile pour acheter des cigarettes dans une station-service locale au moment où il a été tué.



Les autorités du comté de Joliet et Will discutent des meurtres de 8 personnes

Le suspect a tenté de détourner les enquêteurs de sa piste

En enquêtant sur les meurtres lundi, les enquêteurs ont appris que Nance était probablement en route pour le Texas.

Les enquêteurs pensent qu’à un moment donné, alors qu’il était au Texas, il s’est arrêté dans le parking d’un centre commercial, où il a volé les plaques d’immatriculation d’une autre voiture et les a mises sur la Toyota dans le but de détourner les enquêteurs de sa piste.

En collaboration avec les autorités fédérales et d’autres responsables de l’application des lois au Texas, un hélicoptère a pu localiser la voiture de Nance sur l’Interstate 35. Le bureau du shérif local a été informé alors que Nance traversait le comté de Bexar vers le comté de Medina au Texas.

Il s’est ensuite arrêté dans un Chubby’s Travel Center et une station-service Valero à Natalia, au Texas, où il s’est enfui de son véhicule lorsque les forces de l’ordre sont arrivées sur les lieux.

Les US Marshals ont suivi Nance alors qu’il s’éloignait de la voiture et tournait au coin de la station-service.

Des officiers et des agents fédéraux ont poursuivi Nance, qui s’est ensuite suicidé par balle.

“Essentiellement acculé”, a déclaré le shérif du comté de Medina, au Texas, Randy Brown, “et à un moment donné, il s’est suicidé.”

“Le règne de terreur de M. Nance sur nos communautés du comté de Will est désormais terminé”, a ajouté Jungles. “Avec tant de tristesse qui entoure ces incidents, il est temps pour nos communautés de se rassembler et de guérir.”

Evans a déclaré que Nance avait un casier judiciaire chargé.

Les dossiers d’arrestation antérieurs de Nance indiquaient qu’il avait été arrêté pour décharge aggravée d’une arme impliquant une femme. Les archives judiciaires montrent que Nance était sous caution dans le cadre de cette affaire de fusillade de 2023 et attendait toujours son procès.

Lorsqu’on lui a demandé si la police de Joliet avait déjà été appelée dans les maisons de West Acres Road pour des appels domestiques, Evans n’a pas répondu. Il dirait seulement que Nance avait un long passé criminel et qu’il était connu de la police.

Pendant ce temps, Evans a déclaré que lors de l’enquête sur les meurtres d’Acres Road, ils recherchaient également un enfant de 3 ans porté disparu – mais qui a ensuite été retrouvé avec sa famille dans une communauté voisine. La police n’a pas précisé quel lien l’enfant avait avec ces crimes.



Suspect mort, mais l’enquête se poursuit sur la vague de meurtres à Joliet

