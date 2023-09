Le moteur SpaceX Raptor réussit le test à froid pour la mission Artemis Moon

En préparation de l’atterrissage des humains sur la Lune dans le cadre du programme Artemis en cours, SpaceX a récemment a effectué un test de l’un de ses moteurs d’atterrisseur lunaire tout en simulant les températures froides de l’espace.

L’entreprise spatiale privée a fait la démonstration d’un Raptor optimisé sous vide, évaluant les performances du moteur. performance «grâce à un test qui a confirmé avec succès que le moteur peut être démarré dans des conditions de froid extrême résultant d’un séjour prolongé dans l’espace», NASA annoncé jeudi.

La NASA a signé un contrat de 2,89 milliards de dollars avec SpaceX développer un système d’atterrissage humain pour Artemis 3, qui devrait provisoirement faire atterrir des astronautes sur la Lune en 2025, en plus d’un contrat distinct de 1,15 milliard de dollars signé l’année dernière pour Artemis 4, qui suivra en 2028.

SpaceX a effectué un test optimisé sous vide de son moteur pour l’atterrisseur lunaire Starship. Photo: EspaceX

Contrairement à d’autres vaisseaux spatiaux, le système d’atterrissage humain Starship de SpaceX restera dans l’espace pendant un certain temps sans être tiré, ce qui ferait chuter la température de son matériel à un niveau inférieur à celui s’il devait accomplir une courte mission en orbite terrestre basse.

Le test, qui a eu lieu le mois dernier, était le deuxième à démontrer la capacité du moteur du Starship Raptor à fonctionner sur la surface lunaire. En novembre 2021, SpaceX a testé la capacité du moteur à effectuer une descente pour atterrir sur la surface de la Lune. Pendant le Test 2021, qui a duré 281 secondes«Raptor a démontré la partie descente motorisée de la mission, lorsque le Starship [Human Landing System] quitte son orbite au-dessus de la surface lunaire et commence sa descente vers la surface de la Lune pour atterrir », a écrit la NASA.

Malgré le succès des deux tests, on craint que Starship ne finisse par retarder les missions Artemis de la NASA. Plus tôt en juin, l’administrateur associé de la NASA, Jim Free, a déclaré : Artemis 3 sera probablement repoussé jusqu’en 2026 en raison des retards de Starship. L’inquiétude de Free fait suite au premier vol d’essai de Starship en avril, qui s’est terminé par l’explosion de la fusée dans le ciel.

Aux installations Michoud de la NASA à la Nouvelle-Orléans, les équipes d’Aerojet Rocketdyne et de Boeing ont installé le premier moteur RS-25 sur la scène principale de la mission lunaire Artemis de la NASA. La scène principale de 212 pieds affiche le moteur E2059 nouvellement ajouté. Photo: NASA

La NASA a cependant sa propre fusée lunaire pour s’en inquiéter. Cette semaine, l’agence spatiale installé le premier de quatre moteurs RS-25 sur l’étage central de la fusée Space Launch System (SLS) qui lancera la mission avec équipage Artemis 2 vers la Lune en 2024.

L’agence spatiale dispose d’une douzaine de moteurs RS-25 provenant de navettes spatiales à la retraite et modifiés pour être utilisés sur l’étage principal du SLS. Quatre moteurs ont déjà été utilisés pour la mission Artemis 1 en 2022. Les quatre moteurs sont situés à la base de la fusée. étage principal et tirera sans arrêt pendant plus de huit minutes pendant le lancement et le vol.

La NASA est sous pression pour avoir dépassé le budget de sa fusée SLS, qui les responsables de l’agence spatiale ont récemment admis qu’ils étaient inabordables.

La NASA est sous pression pour avoir dépassé le budget de sa fusée SLS, qui les responsables de l'agence spatiale ont récemment admis qu'ils étaient inabordables.