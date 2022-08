Le moteur s’emballe | Examen de la technologie MIT

En conséquence, de nombreux concepts audacieux – du genre qui pourraient faire une différence sérieuse sur l’énergie durable, le changement climatique ou la santé humaine – se sont retrouvés abandonnés dans le laboratoire, car il n’y avait pas de bon système pour soutenir leur développement jusqu’au marché. . Transformer une toute nouvelle science en une technologie révolutionnaire optimisée, testée et prête à être fabriquée à grande échelle peut prendre plus d’une décennie, plus longtemps que les investisseurs en capital-risque ne peuvent raisonnablement attendre.

Nous appelons des idées comme celles-ci «technologies difficiles». Et en 2016, nous avons décidé qu’il était essentiel de lancer un nouveau modèle de soutien aux startups qui nourrit des idées à fort impact et les accélère dans le monde, tout en aidant notre écosystème d’innovation régional à prospérer et à se développer. Avec ce concept directeur, nous avons entrepris de construire The Engine, à quelques pâtés de maisons du campus.

Depuis des débuts modestes dans un seul espace à Central Square, The Engine aide maintenant 44 startups – et ce n’est pas fini – à passer du prototype à la mise à l’échelle grâce à son ensemble distinctif de “capital patient”, d’espace local abordable, d’accès à des équipements hautement spécialisés, rationalisé services juridiques et commerciaux, expertise technique et communauté. La demande augmente si rapidement que The Engine ouvrira un espace supplémentaire à proximité cet automne, doublant ainsi son empreinte et son potentiel.

Ce qui distingue The Engine, c’est l’accent très mis par le MIT sur l’impact : lors de l’évaluation des entreprises candidates, il donne la priorité aux réponses révolutionnaires aux gros problèmes plutôt qu’au profit initial. De la startup qui a été la pionnière d’un moyen de détecter les surtensions de covid en testant les eaux usées municipales à une stratégie sérieuse pour fournir une énergie de fusion sans carbone, The Engine abrite un portefeuille de potentiel qui se sent par essence MIT.