Le moteur n ° 1 remporte au moins 2 sièges au conseil d’administration d’Exxon alors qu’un militant milite pour un changement de stratégie climatique

La société activiste Engine No. 1 a remporté au moins deux sièges au conseil d’administration d’Exxon à la suite d’une bataille historique contre le conseil d’administration du géant pétrolier. Le vote sur un troisième candidat proposé par le moteur n ° 1 était trop proche pour être appelé à 13h15 à Wall Street.

Le groupe, qui détient 0,02% du capital d’Exxon, cible l’entreprise depuis décembre, poussant Exxon à reconsidérer son rôle dans un monde zéro carbone.

Le vote de mercredi a eu lieu lors de la réunion annuelle des actionnaires d’Exxon, où le PDG Darren Woods a répondu aux questions des actionnaires allant du dividende de la société aux investissements d’Exxon dans la technologie de capture du carbone.

La réunion s’est déroulée en deux parties, avec une pause d’environ une heure entre les deux en raison d’un certain nombre de votes toujours exprimés.

Avant la réunion de mercredi, le moteur n ° 1 a nommé quatre candidats administrateurs indépendants. L’entreprise a obtenu le soutien de grands fonds de pension, notamment CalPERS, calSTRS et New York State Common Retirement Fund.

Lundi, Exxon a déclaré dans un dossier qu’au cours des 12 prochains mois, il chercherait à ajouter deux nouveaux administrateurs, « un avec une expérience dans le secteur de l’énergie et un avec une expérience dans le domaine du climat ».

Mais le moteur n ° 1 a déclaré que les changements n’étaient pas allés assez loin. « Ce dont le conseil a besoin, ce sont des administrateurs ayant une expérience des transformations réussies et rentables de l’industrie énergétique qui peuvent aider à transformer les aspirations à faire face aux risques du changement climatique en un plan d’affaires à long terme, et non en des points de discussion », a déclaré la société lundi dans un communiqué.

Pour sa part, la direction d’Exxon a mis l’accent sur les mesures qu’elle prend pour un avenir plus sobre en carbone, notamment en allouant 3 milliards de dollars à la recherche autour de la capture du carbone et d’autres technologies de réduction des émissions.

En mars, le géant pétrolier a ajouté deux nouveaux administrateurs à son conseil d’administration, dont l’investisseur ESG Jeff Ubben, fondateur de Inclusive Capital Partners. Ubben dirigeait auparavant la société activiste ValueAct, qu’il a lancée en 2000.

La bataille autour du conseil d’administration d’Exxon survient alors que les actions de la société se sont remises de leur creux pandémique. Les actions ont augmenté de plus de 40% pour 2021 et ont gagné 26% au cours de l’année dernière dans un contexte de reprise des prix du pétrole et de stratégies agressives de réduction des coûts de la société. Pourtant, le titre a été réduit de près de moitié depuis son sommet historique au-dessus de 100 dollars en janvier 2014, et l’année dernière, la société a été retirée du Dow Jones Industrial Average après près d’un siècle dans l’indice.

Exxon a dégagé un bénéfice au cours du premier trimestre de 2021 après quatre trimestres consécutifs de pertes alors que la pandémie faisait des ravages dans l’industrie pétrolière et gazière.