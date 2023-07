Le moteur-fusée Blue Origin BE-4 de Jeff Bezos explose pendant les tests

Un test d’un moteur BE-4 sur le site de lancement One de la société dans l’ouest du Texas le 2 août 2019. Origine bleue

Un moteur de fusée Blue Origin a explosé lors des tests le mois dernier, a appris CNBC, un revers destructeur avec des ramifications potentielles pour les clients de l’entreprise ainsi que pour sa propre fusée. Lors d’un tir le 30 juin dans une installation de l’ouest du Texas de la société spatiale de Jeff Bezos, un moteur BE-4 a explosé environ 10 secondes après le début du test, selon plusieurs personnes proches du dossier. Ces personnes ont décrit avoir vu une vidéo d’une explosion dramatique qui a détruit le moteur et fortement endommagé l’infrastructure du banc d’essai. Les gens ont parlé à CNBC sous couvert d’anonymat pour discuter de questions non publiques. Le moteur qui a explosé devait terminer ses tests en juillet. Il devait ensuite être expédié au client de Blue Origin, United Launch Alliance, pour être utilisé lors du deuxième lancement de fusée Vulcan d’ULA, ont déclaré ces personnes. Un porte-parole de Blue Origin, dans une déclaration à CNBC mardi, a confirmé que la société « a rencontré un problème lors du test du moteur de vol 3 de Vulcan ». « Aucun membre du personnel n’a été blessé et nous évaluons actuellement la cause fondamentale », a déclaré Blue Origin, ajoutant que « nous avons déjà une cause immédiate et travaillons sur des mesures correctives ». La société a noté qu’elle avait « immédiatement » informé son client ULA de l’incident. ULA est la coentreprise de construction de fusées de Boeing et Lockheed Martin qui est principalement en concurrence avec SpaceX d’Elon Musk – en particulier en affrontant les contrats de lancement militaire les plus lucratifs. Inscrivez-vous ici pour recevoir les éditions hebdomadaires de la newsletter Investir dans l’espace de CNBC. Blue Origin a également déclaré qu’il serait en mesure de « continuer à tester » les moteurs dans l’ouest du Texas. L’entreprise avait auparavant construit deux stands pour les tests. « Nous serons en mesure de respecter nos engagements de livraison de moteurs cette année et de rester en avance sur les besoins de lancement de nos clients », a ajouté Blue Origin.

Retards vulcains

L’échec du test de BE-4 menace de repousser davantage le premier lancement déjà retardé de Vulcan – qui a été récemment reporté au quatrième trimestre de cette année – tandis que Blue Origin examine la cause du problème. Chaque fusée Vulcan utilise une paire de moteurs BE-4 pour se lancer. ULA a attendu anxieusement pendant des années pour recevoir la livraison du premier ensemble. Il y a un mois, ULA a franchi une étape clé dans la préparation du premier lancement de Vulcan, connu sous le nom de « Cert-1 », avec un court essai de feu statique de la fusée utilisant la première paire de moteurs de vol BE-4. Dans une déclaration à CNBC, un porte-parole de l’ULA a déclaré que « le problème des tests BE-4 ne devrait pas avoir d’impact sur nos plans pour la mission Vulcan Cert-1 ». La société a noté que les moteurs de Cert-1 « ont passé avec succès les tests d’acceptation » et sont qualifiés pour le lancement.

La fusée Vulcan pour la mission Cert-1 se tient au SLC-41 à Cap Canaveral, en Floride, lors des essais du 12 mai 2023. Alliance de lancement unie

Comme le nom de la mission « Cert » de l’ULA l’indique, la société doit lancer avec succès deux Vulcains pour achever la certification de la fusée par l’US Space Force pour les vols opérationnels. Alors que ULA est sur le point de retirer ses fusées actuellement opérationnelles, Atlas V et Delta IV Heavy, la société a besoin que Vulcan soit certifié dès que possible pour commencer à effectuer des missions de sécurité nationale. Le mois dernier, Space Force a confié à SpaceX et à ULA chacun six missions dans le cadre du programme National Security Space Launch Phase 2. Les six missions NSSL de l’ULA devraient voler sur Vulcan. De plus, ULA se prépare à soumissionner pour les contrats de la phase 3 sous NSSL, la Space Force accueillant une concurrence accrue. L’incident du BE-4 de Blue Origin survient après que l’ULA a passé trois mois à enquêter sur sa propre explosion test. En mars, une partie distincte de la fusée – connue sous le nom d’étage supérieur – a explosé lors d’un test structurel et a obligé ULA à démonter partiellement la première fusée Vulcan pour renforcer l’étage supérieur déjà installé. Bien que l’ULA ait déterminé que le problème serait assez facile à résoudre, elle teste actuellement une modification de l’épaisseur des parois en acier de l’étage supérieur pour s’assurer que la solution est suffisante avant que l’entreprise ne réinstalle une version améliorée.

New Glenn de Blue Origin

En même temps que Blue Origin doit faire fonctionner correctement BE-4 et sortir de la chaîne de production pour son principal client, la société a également besoin des moteurs de sa propre fusée New Glenn réutilisable en cours de développement. Alors que Vulcan utilise deux moteurs BE-4, chaque fusée New Glenn nécessite sept moteurs BE-4, ce qui signifie que Blue Origin doit en produire des dizaines par an pour prendre en charge les deux fusées. Vulcan et New Glenn sont tous deux sous contrat pour piloter des satellites pour une autre société fondée par Bezos, Amazone . L’accord de lancement commercial à succès a vu Amazon commander 38 lancements Vulcan et jusqu’à 27 lancements New Glenn pour piloter ses satellites Internet Project Kuiper au cours des prochaines années. Blue Origin prévoit également d’utiliser New Glenn pour piloter l’atterrisseur lunaire qu’il développe dans le cadre d’un contrat de 3,4 milliards de dollars avec la NASA.

Une version de simulateur de masse d’une fusée New Glenn est déplacée pour des tests en novembre 2021. Origine bleue