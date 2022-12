Le moteur de sa voiture rappelée est mort, mais Kia ne le remplacera pas et ne louera pas cet homme de London, en Ontario

Un homme de London, en Ontario, dit qu’après des mois de recherche de réponses auprès de Kia, on lui a refusé un moteur de remplacement sur son véhicule rappelé, malgré le fait qu’il était couvert par la garantie prolongée du constructeur automobile.

Il y a six mois, le moteur de la Rondo 2014 de Will Larocque est mort alors qu’il la conduisait. Lorsqu’il l’a apporté à son concessionnaire local dans le sud de Londres, Larocque a déclaré qu’on lui avait dit qu’il satisfaisait aux exigences de la couverture de garantie prolongée en raison de problèmes de rappel avec les véhicules Kia, y compris le Rondo.

Lorsqu’il a appris qu’il faudrait au moins un mois avant que sa voiture ne soit examinée, et six à huit mois supplémentaires pour faire remplacer le moteur, Larocque a essayé un autre endroit dans l’espoir d’obtenir des résultats plus rapides, a-t-il déclaré.

“J’avais besoin que ma voiture soit réparée rapidement, alors je l’ai fait remorquer chez Kia Dundas qui m’a dit qu’ils pouvaient la regarder dans le mois. J’ai attendu, mais je n’ai pas rappelé ou quoi que ce soit. Ils ont juste continué à le prolonger”, a-t-il déclaré.

“Ils ne m’ont pas fourni de voiture de location ou d’hébergement pour ne pas savoir quand mon véhicule serait réparé, j’ai donc dû acheter une voiture secondaire pour pouvoir conserver mon emploi.”

Concessionnaire, le site Web énonce des politiques différentes

Larocque a été informé par le concessionnaire que la garantie a été étendue à 10 ans ou 200 000 kilomètres, et il se qualifie sur les deux fronts parce que son kilométrage est de 123 000 kilomètres, a-t-il dit. Mais sur le site Web de Kia, la politique stipule que c’est soit huit ans, soit 160 000 kilomètres.

“Être sans ma Kia… signifie que je ne sais pas quand je pourrai voir ma fille. – Will Larocque, London, Ont.

Lorsqu’elle a été contactée par CBC News, Kia Canada a refusé de commenter ou de clarifier sa politique, car l’affaire fait l’objet d’une enquête active.

Larocque dit qu’il a besoin d’une voiture pour aller et venir de son travail à Woodstock, à environ 30 kilomètres à l’est de Londres. Il a également une fille qui vit à Kettle Point, qu’il ne peut pas voir sans véhicule, a-t-il déclaré.

“Je la vois normalement environ deux fois par mois, donc être sans ma Kia et se faire dire régulièrement que” nous ne savons pas quand votre voiture sera réparée “, signifie que je n’ai aucune idée du moment où je pourrai voir ma fille”, il ajouta.

Deux mois après le décès de sa Kia, Larocque a acheté de sa poche une Volkswagen Golf 2009 d’occasion pour 5 000 $. Mais ce moteur est également mort, le laissant dépenser 3 000 $ supplémentaires pour le remplacement du moteur, plus les réparations du pare-brise.

Larocque dit qu’il a dû utiliser les transports en commun et un vélo pour se déplacer dans la ville, ce qui porte ses frais de déplacement et d’entretien à près de 9 000 $.

La Kia Rondo 2014 noire de Larocque, illustrée ici, est l’un des nombreux véhicules rappelés en raison de problèmes de moteur du constructeur automobile. (Soumis par Will Larocque)

Après la période d’attente à l’emplacement de Dundas, Kia a fait un test de diagnostic sur la voiture de Larocque et lui a dit qu’ils avaient trouvé deux codes de ratés d’allumage, les laissant croire qu’il l’avait conduite sans huile, alors ils ont rejeté sa couverture, a déclaré Larocque.

Larocque nie cela, déclarant qu’il a suivi l’entretien de sa Kia pendant les quatre années qu’il en est propriétaire, y compris les vidanges d’huile régulières. Trois mois avant la mort de son moteur, Larocque a fait effectuer une vidange d’huile, et des documents montrés à CBC News le confirment.

“Il n’y a pas de fuite d’huile, pas de fumée noire, le moteur lui-même fonctionnait bien jusqu’à ce qu’il explose”, a-t-il déclaré.

REGARDER | Les problèmes avec le système de rappel du Canada :

Incendies et pannes de voitures : le système de rappel brisé du Canada De nombreux Canadiens pourraient avoir un rappel sur leur voiture et ils ne le sauraient même pas. Nous enquêtons sur un rappel impliquant plus d’un million de voitures canadiennes et des milliers d’incendies et de pannes de moteur spontanés.

Situations délicates et aucune responsabilité

Les pannes de moteur sur les véhicules Kia sont l’une des plaintes les plus courantes que George Iny de l’Automobile Protection Association (AMA) dit avoir reçues au cours des trois dernières années.

“C’est une situation délicate – vous êtes attiré par l’espoir qu’un rappel de sécurité existant qui a un doublement généreux de la garantie standard va vous couvrir pour obtenir un moteur amélioré presque sans frais pour vous-même, mais vous n’êtes pas dit que le retard pourrait prendre des mois », a déclaré Iny.

Iny a entendu des consommateurs dire que dans de nombreux cas, les raisons pour lesquelles Kia leur a refusé la couverture étaient dues à des dossiers de service manquants des propriétaires précédents. Cette pratique est interdit au Québec sous le Loi sur la protection du consommateur , mais peut encore être soutenu en Ontario, a-t-il ajouté.

“Il y a un problème de conception avec ces moteurs, c’est grave et ils ne tolèrent pas le manque d’huile, donc s’il descend plus d’un litre, vous pourriez subir de graves dommages”, estime Iny.

“Les propriétaires ne sont pas informés de cela. Même le manuel vous fait penser que vous pourriez parcourir 12 000 kilomètres sans aucune vidange d’huile. Kia est très proche du fond du baril en matière d’administration de la garantie.”

L’an dernier, un programme conjoint de CBC Marché et Aller en public L’enquête a révélé que les rappels de millions de véhicules Kia et Hyundai traînaient depuis des années, depuis 2015, avec de plus en plus de modèles ajoutés à la liste.

Larocque et Iny croient que l’entreprise doit assumer davantage de responsabilités et offrir un service rapide à ses clients. Larocque envisage d’intenter une action en justice contre Kia, a-t-il déclaré.

“Le service à la clientèle de Kia et du concessionnaire vient d’être atroce”, a déclaré Larocque. “Sur 12 appels que j’ai passés, j’en ai reçu peut-être trois ou quatre. C’est une situation très stressante.”